JOVEN DE 19 AÑOS DIO A LUZ A UNA BEBÉ DE CASI SIETE KILOS

8:59 a.m.

"He trabajado 10 años en este hospital, y hasta ahora el bebé más pesado que he recibido fue de 4,5 kilos", dijo Poornima, quien ayudó en el alumbramiento y sólo quiso que se la identificara con su primer nombre.

El hospital dice que los nuevos padres están felices de que su hija tenga buena salud y no tienen problema en compartir las imágenes de la niña. Tanto la madre como la bebé están en buenas condiciones según uno de los médicos que las atendió. La madre no pudo alimentar con leche materna a la niña pues ella estaba bebiendo 50 ml cada hora. El peso de la bebé es el doble que el promedio de los bebés indios al nacer, que usualmente es de 2,5 a 3,5 kilos. El bebé permanece en el hospital estatal de Karnataka. A pesar de su increíble tamaño, no es comparable con el bebé más pesado nacido en la historia. Ese título se lo lleva un menor de Italia que en 1995 nació pesando 10,3 kilos, según los Guinness World Records. Fuente:CNN

Una mujer de 19 años de la India dio a luz a una niña que los doctores creen que podría ser la recién nacida más pesada del país.La bebé de 6,8 kilos tiene el peso promedio de un menor de 4 meses, y nació por cesárea.