UN RESTAURANTE DONDE LA COMIDA SE SIRVE EN RETRETES Y LETRINAS

Un restaurante temático está llegando a los titulares de los informativos a nivel mundial. Pero no es por su exquisita comida, sino, por la peculiar forma que tienen para presentar sus alimentos: los sirven en retretes.La cafetería "Jamban café", en Semarang, a más de 400 kilómetros de Yakarta, la capital de Indonesia, tiene una manera muy especial de servir sus alimentos que causa diversas reacciones a nivel mundial. Todo comienza con el nombre porque "Jamban" significa "retrete" en indonesio.Para comer en este lugar tendrán que esperar bastante, pues existe una gran lista de reservaciones. Son miles de personas quienes quieren servirse comida de tazones con forma de letrina y sentarse en retretes reales adaptados para ser sillas.El platillo favorito de los comensales del lugar es el "bakso", una especie de sopa de albóndigas. En este sitio, las bebidas también son servidas en letrinas, según informa el sitio "Mashable".¿Les dio tanto asco que tuvieron ganas de vomitar? No se preocupen, para esos casos el Jamba Cafe también ofrece bolsas para las personas que tengan malestares estomacales.Aunque no lo crean, a una persona que trabajaba en el gobierno del país, en el Ministerio de Salud Pública y el motivo revela un gran problema de Indonesia.Su dueño es Budi Laksono, quien aseguró que su restaurante temático no tiene la intención de causar shock, sino de provocar el debate sobre la defecación al aire libre, una práctica común en Indonesia y que causa problemas de salud pública e higiene en el país."El Café Jamban está dedicado a fomentar la consciencia de que todos somos importantes. El 30% de las personas en el país no tenemos un retrete. Estamos rodeados de estiércol, que propaga los gérmenes de tifoidea. Aquí en el café, se garantiza la limpieza", afirmó en una publicación en redes sociales.De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, de los casi 250 millones de habitantes que hay en Indonesia, al menos 63 millones de personas defecan al aire libre.En todo el mundo, solamente el 63% de la población tiene acceso a un retrete o a condiciones higiénicas al momento de realizar sus necesidades.