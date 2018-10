EL FOTÓGRAFO QUE CAPTURÓ EL ASESINATO DEL EMBAJADOR RUSO (+FOTOS)

Fueron varios disparos. Las fotos comenzaron a dar la vuelta al mundo en segundos. El mundo atónito ante las imágenes veían en donde se asesinaba al embajador de Rusia en Turquía. “El ruido de los disparos, al menos ocho, se oyó en la impoluta galería de arte. Se armó un pandemonio. La gente gritaba, se escondía detrás de las columnas y debajo de las mesas, o se tumbaba en el suelo. Estaba asustado y confundido, pero me pude cubrir en parte detrás de un muro e hice mi trabajo: sacar fotografías” dijo el fotógrafo Burhan Ozbilici al diario españolSus fotografías han sido portada de diarios de todo el mundo. La más vista ha sido la del atacante alzando la pistola, pero hay toda una secuencia de fotos.-¿'Estabas asustado?- le cuestionaron, -“Por supuesto, estaba asustado y sabía que corría peligro si el pistolero se giraba hacia mí. Pero avancé un poco y le fotografié mientras él intimidaba a su audiencia cautiva- respondió el fotógrafo, y prosiguió -‘Estoy aquí. Aunque me disparen y me hieran o me maten, soy un periodista. Tengo que hacer mi trabajo. Podría salir corriendo sin hacer ninguna fotografía… Pero no tendría ninguna respuesta apropiada si alguien me preguntara más tarde por qué no saqué ninguna foto’”pensó.

Ozbilici explica que cuando volvió a la oficina para editar sus fotos, “me impresionó ver que el asesino estaba de pie detrás del embajador mientras hablaba. Como un amigo o un guardaespaldas”.

El asesino gritó a todo el mundo que se quedara atrás. “Los guardas de seguridad nos ordenaron que dejáramos la sala y nos fuimos”. Luego llegaron las ambulancias y la policía. “El atacante murió más tarde en un tiroteo”.