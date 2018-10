(FOTOS) JAPONÉS TIENE UNA NOVIA PLÁSTICA

LEE TAMBIÉN: ENCUENTRAN PEPINO EN CINE DONDE PROYECTARON LAS 50 SOMBRAS DE GREY

Senji Nakajami, un empresario japonés de 61 años de edad, está casado y tiene dos hijos, pero no convive con ellos en Nagano porque su trabajo le exige vivir en otra ciudad. Ante la soledad en su nueva vida en Tokio, decidió comprar una "muñeca de amor". La bautizó "Saori".Dos meses después,. Se convirtió en su "novia".Senji Nakajami, buscando un nuevo "look" para "Saori". "Ella nunca me traiciona.Para mí, ella es más que una muñeca. Necesita mucha ayuda…pero sigue siendo la pareja perfecta con quien comparto momentos preciosos y enriquece mi vida," dijo el empresario de Saori.El empresario "bañando a su novia". El hombre japonés asegura que ha encontrado la felicidad gracias a su novia, ya queDisfruta de una relación física con su acompañante de plástico, e incluso a veces. Senji se ocupa de bañarla, vestirla, duerme con ella y hasta le abrocha el cinturón cuando viajan juntos.El japonés "durmiendo con su novia"y el precio continúa aumentando a medida que las relaciones íntimas con objetos comienzan a ponerse de moda en Asia. No son inflables, yque varían en su textura o apariencia.Senji Nakajami comprando ropa para su novia. Según Japan Times,, y tienen mucho que agradecerle a las muñecas de amor, de las cuales anuncian que