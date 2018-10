03, Agosto, 2017 03, Agosto, 2017 4:32 a.m. 4:32 a.m.

MUERE ACTOR DE HARRY POTTER

El actor británico Robert Hardy, conocido por participar en la saga de películas de Harry Potter interpretando al Ministro de Magia Cornelius Fudge, ha fallecido este jueves a los 91 años, según informa la prensa inglesa. Según un comunicado difundido por sus hijos —Emma, Justine y Paul—, tuvo "una tremenda vida" y "una gigantesca carrera de más de 70 años en el teatro, la televisión y el cine". "Papá será recordado además como un meticuloso lingüista, un artista brillante, un amante de la música y un campeón de la literatura", añadían. El British Film Institute también ha informado de su fallecimiento a través de las redes sociales. https://twitter.com/BFI/status/893129406113337345 Hardy, que nació el 29 de octubre de 1925 en Cheltenham (Reino Unido), debutó en 1949 con la Royal Shakespeare Company y posteriormente formó parte de diversas producciones teatrales en el West End de Londres. Además de su papel en las películas de Harry Potter, actuó en cintas como El espía que surgió del frío, Robin Hood, Sentido y Sensibilidad o Frankenstein de Mary Shelley. También era conocido por su papel en la serie de televisión All Creatures Great and Small. Con información de The Huffington Post