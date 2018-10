ASTEROIDE PASARÁ CERCA DE LA TIERRA EN OCTUBRE

Unpasará el 12 de octubre a sólo, pero no representa peligro, anunció la Agencia Espacial Europea (ESA). "No impactará con la Tierra", declaró a la AFP Detlef Koschny, codirector de la división de Objetos Geocruzadores (Near-Earth Objects) de la ESA, pero "pasará tremendamente cerca". "Los satélites más alejados están a 36 mil kilómetros de la Tierra. O sea que realmente faltará poco", dijo Densing., que fue descubierto en 2012, no había vuelto a ser observado hasta que recientemente fue detectado por el VLT (Very large telescope) del(ESO) en Chile. "Se trata de un objeto muy pequeño, del tamaño de una casa grande", precisó Detlef. El asteroide mide entre 15 y 30 metros.