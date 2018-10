LAS EXTRAÑAS LUCES QUE SE VIERON DURANTE EL TERREMOTO EN MÉXICO

Con información de La Vanguardia

Los destellos no siempre aparecen antes de un temblor

El fenómeno recibe el nombre de triboluminiscencia

La tierra ha vuelto a temblar. Este viernes un intenscuyos habitantes se han visto sorprendidos además por unos destellos de luz que han iluminado el cielo a medida que el suelo se rompía bajo sus pies. Varios testigos grabaron las extrañas luces en vídeo y lo difundieron en Twitter. Los usuarios se preguntan ahoraEn las imágenes del seísmo, registrado este jueves en el suroriental estado de Chiapas y que también sacudió violentamente la capital, se ve cómo un resplandor alumbra momentáneamente la ciudad, para luego sumirla en la más absoluta oscuridad y volver a iluminarla con másque en algunas imágenes incluso parecen cambiar de color.https://twitter.com/galvezgregory0/status/906019438306107392 Otro mexicano afectado por el terremoto registraba el momento con sorpresa. "¿", le dice a su interlocutor. Su estupefacción no le impide aventurarse adivinar que eso que está viendo es "la cosa solar". https://twitter.com/lalocedeno/status/906022311731462144 Los destellos no sólo se vieron desde territorio Mexicano, sino también desde Guatemala, donde el terremoto ha sido de una magnitud de 7,8. "Luces en el cielo durante el terremoto", publicaba un tercer usuario, publicado otro vídeo de los destellos. El fenómeno ha suscitado inquietud entre los usuarios y algunos intentaban buscar una explicación razonable. Si bien podría ser que el fuerte temblor dañara los suministros eléctricos, el fenómeno que ha sorprendido a los mexicanos recibe ely comúnmente se le llama "luces de terremoto". Hace referencia a la emisión de luz que se genera con el frotamiento o choque de algunas sustancias.Estos destellos lumínicos pueden aparecer antes de que lasse desplacen y mientras la tierra experimenta un temblor. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Rutgers, en EE.UU., se producen porque los deslizamientos en las grietas de lasLos geólogos señalan, sin embargo, que esta electricidad no siempre se traduce a destellos lumínicos, por lo que el fenómeno no ocurre cada vez que hay un terremoto. Se suele dar, además, en seísmos mayores de una magnitud 5. Según los expertos, una buena interpretación de estas señales lumínicas no evitaría que se produzca un gran desastre natural como lo puede ser un movimiento sísmico, pero sí ayudaría a anticiparse y protegerse.