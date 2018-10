FAMOSOS ORAN PARA QUE HURACÁN IRMA NO CAUSE ESTRAGOS

9:11 a.m.

Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 5:20 PDT

Les cuento que #Irma está miedosa. Preferí salir de Miami y me llevo a Cholo. El man está trabajando lejos de aquí , de modo que vamos solos. Marnie y Chakra estarán seguras y bien cuidadas por su dueña verdadera. Una publicación compartida por margaritarosadefrancisco (@margaritarosadefrancisco) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 5:39 PDT

Cuídense mucho no dejen de seguir las indicaciones de la cruz roja. No duden en ayudar a sus vecinos si lo necesitan. Es momento de unión. Que Dios los bendiga! ??❤️ @americanredcross #cruzroja #hurricaneirma #huracanirma Una publicación compartida por Chayanne™ (@chayanne) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 4:44 PDT

Florida residents and visitors, please be diligent. Evacuate where needed. Stay safe. We will be back bigger, better, stronger. #hurricaneirma Una publicación compartida por Pitbull (@pitbull) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 1:26 PDT

