MAÑANA HABRÁ ECLIPSE DE SUPERLUNA AZUL DE SANGRE

7:12 a.m.

Mañana 31 de enero se producirá una tripleta astronómica muy poco frecuente y espectacular. Durante poco más de una hora la luna llena, que será azul y superluna, coincidirá con un eclipse total lunar.

Superluna

Ocurre cuando el momento de máximo acercamiento es, además, el momento en el que hay luna llena. A simple vista podemos apreciarla entre un 10% y un 15% más grande de lo habitual.

Luna azul

Se considera que una luna llena es una "luna azul" cuando se producen dos lunas llenas en un mismo mes. Como este mes de enero ya tuvimos una luna llena a principio de mes, esta segunda luna llena es, además, una "luna azul".

Eclipse lunar

Además este 31 de enero se produce un tercer fenómeno, menos común que la superluna y la luna azul: la Tierra, el Sol y la Luna se alinean, dando lugar a un eclipse lunar total. La Luna llena coincide con el momento en que la Luna entra en la sombra de la Tierra produciéndose así un eclipse.

El eclipse, sin embargo, no será visible en todo el planeta. En América del Sur, África y Europa Occidental no se podrá ver, mientras que en América del Norte será visible antes del amanecer del 31 de enero. En Asia, Australia, Nueva Zelanda y este de Rusia podrá verse el eclipse lunar total.

Luna de sangre

El último fenómeno astronómico que coincide este 31 de enero es la luna de sangre. Durante el transcurso del eclipse, la atmósfera de la Tierra filtrará la luz azul y verde de los rayos solares, pero dejará en cambio pasar la roja. Por eso la luna se teñirá con el reflejo del brillo rojizo que le llegará procedente de nuestra atmósfera. Por tanto, esta luna de sangre solo será visible en las partes del planeta donde se pueda ver el eclipse.

No es que ninguno de esos tres eventos sea por sí mismo algo excepcional, pero lo que sí lo es que sucedan todos en un mismo día. Esta coincidencia no se da desde hace 150 años, por lo que esta superluna del 31 de enero es bastante especial: la última vez que tuvo lugar este fenómeno extraordinario fue en 1866, y la próxima vez que ocurra será el 31 de enero de 2037.En esta ocasión, Nicaragua no verá este fenómeno, pero los interesados y curiosos pueden seguir en directo a través de la web de la Nasa y en su cuenta de Twitter.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!