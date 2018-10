¿SE AVECINA UN TERREMOTO MASIVO? ACTIVIDAD SÍSMICA EN EL ANILLO DE FUEGO DESATA LAS ALARMAS

Desde que comenzó el año una gran actividad sísmica se ha dejado notar a lo largo del Anillo de Fuego del Pacífico. Se trata del área con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta y se encuentra en la cuenca del océano Pacífico. En enero Alaska experimentó un terremoto y un volcán hizo erupción en Filipinas. En los últimos días nuevos terremotos han tenido lugar en Guam, Japón y Taiwán. La proximidad de todos estos sucesos hace que algunos hayan pensado que un terremoto de mayor envergadura se acerca. Lo cierto es que los expertos afirman que estos hechos alrededor de la placa tectónica del Pacífico no están relacionados entre sí y que se trata de una mera coincidencia.El 6 de febrero un terremoto de 6,4 sacudió la costa este de Taiwán, causando 17 muertes y dejando unas 180 personas heridas. Este martes una serie de temblores de entre 4,9 y 5,7 sacudió la isla de Guam. Y desde el 11 de febrero Japón ha sentido tres terremotos de magnitudes entre 4,5 y 4,5 en el norte, centro y sur del país. Pero la serie de este mes viene después de otros tantos terremotos el mes pasado. En enero un terremoto de 7,9 en la escala Richter tuvo lugar en Kodiak, Alaska, y otro de 6,4 afectó Indonesia la misma semana, a la vez que el monte Kusatsu-Shirane entró en erupción en Japón, desatando la alerta de tsunami. También otro volcán entró en erupción en Filipinas, provocando la evacuación de más de 60 mil residentes.Los científicos, sin embargo, opinan que tal actividad en el Anillo de Fuego del Pacífico es absolutamente normal y que no hay posibilidad de que un efecto dominó provoque un terremoto más grande. Hay que tener en cuenta que alrededor del 90% de los terremotos en el mundo ocurren en esta región, que además alberga a tres de cada cuatro volcanes del planeta.En nuestro país, todos los días se registran sismos, unos son percibidos por la población y otros no. Actualmente la capital nicaragüense está siendo afectada por un enjambre de microsismos, que iniciaron desde el viernes pasado, y las autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) han dicho que los temblores continuarán durante los próximos días. Por otro lado, el geólogo Eduardo Mayorga explicó que debemos estar conscientes que estos son fenómenos de la naturaleza, que han existido en el planeta desde antes que existiésemos como especie humana. Mayorga señaló “el sismo es una respuesta al movimiento de las fallas, cuando se da la ruptura, se da la liberación de energía que es el sismo. Un enjambre es mucha sismicidad en un lapso de tiempo reducido y la sismicidad concentrada en un área muy pequeña, sí se puede definir como un enjambre sísmico localizado en un sector de barrios orientales de Managua”. Por último, el especialista aclara que no se puede predecir si este enjambre sísmico en Managua pueda ser la antesala de un terremoto, pues “no ha habido nadie y no lo hay en el mundo en este momento alguien que haya podido predecir algo relacionado a la sismicidad, puede ser que continúe o puede ser que concluya o no con un terremoto. No hay cómo predecir un terremoto”. *Con información de RT

