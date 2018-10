MADRE DE OCTILLIZOS DEJÓ LA INDUSTRIA PORNO

9:27 a.m.

Natalie Suleman fue noticia mundial hace unos años atrás, ya que a pesar de tener 6 hijos quiso animarse por uno más, pero para su sorpresa en la búsqueda del bebé el resultado fueron unos octillizos. Natalie Suleman, es una polémica actriz porno que fue duramente criticada en Estados Unidos por el estilo de vida que adoptó tras dar a luz, Suleman se sometió a varias cirugías para recuperar su apariencia y así seguir trabajando, según afirma Natalie “era la única forma de llevar dinero a casa”. Su historia está llena de matices, por un lado, está la mujer que fue humillada y explotada en el mundo del cine porno. “Lo que hice fue por dinero para poder tener comida en la mesa, todo el mundo piensa que recibía donaciones y ayuda, pero no fue así, hice todo por mi cuenta y he pagado todo de mi propio bolsillo. Los dos últimos años fueron muy oscuros descendí por un camino muy solitario y destructivo“, cuenta Natalie al Dayli Mail, justificando su trabajo en el cine para adultos y siendo mamá de los octillizos al mismo tiempo. Tras 7 años, Natalie vuelve a ser noticia por el radical cambio de vida, dejó las películas para adultos y ahora se dedica a dar charlas y terapia familiar. Ella genera ingresos con sus propias manos y afirma ser un ejemplo de lo que NO se debe hacer. Ahora quiere que sus 14 hijos vayan a la escuela, sean profesionales y logren mejores cosas en la vida. Ella pudo cambiar a tiempo y a nadie le desea todo el camino oscuro que tuvo que pasar, sus hijos son su mayor motivación.