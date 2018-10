EL PARÍS SAINT GERMAIN CONFIRMA LA OPERACIÓN DE NEYMAR

8:04 a.m.

El París Saint-Germain confirmó que Neymar será operado este fin de semana tras la reunión entre los médicos del club y de la selección brasileña, el delantero pasará por el quirófano y se perderá casi la totalidad de lo que resta de la temporada. Neymar se lesionó el último domingo en el partido en el que su equipo venció 3-0 al Olympique de Marsella. Ahora, se perderá la revancha ante el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League que se disputarán el 6 de marzo en el Parque de los Príncipes. "Neymar Jr será operado al final de la semana en Brasil por el Dr. Rodrigo Lasmar acompañado en el sitio por el profesor Saillant (Paris Saint-Germain)", informó la institución parisina a través de un comunicado. Horas más tarde, el brasileño de 26 años publicó en Instagram un mensaje para sus fanáticos: "Los obstáculos no deben frenarte. Si usted encuentra una pared, no desista, descubra cómo escalarla". De lo que resta de la temporada, el ex Barcelona sólo podrá jugar una hipotética final de Champions League ya que el tiempo de recuperación le demandará entre 6 y 8 semanas.