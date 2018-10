Los cinco países con las culturas más influyentes del mundo ·

La influencia global a menudo se mide por el poderío militar, político o económico, pero para algunos países es la fuerza de la cultura —su comida, su moda o su entretenimiento— lo que impacta de forma más fuerte en el resto del mundo

Estos países culturalmente influyentes fueron clasificados recientemente en U.S. News and World Report —un sitio web estadounidense— en una lista basada en factores como la percepción que se tiene de un país como prestigioso, moderno, novedoso, feliz o culturalmente importante en términos de entretenimiento.

Aunque muchos de los 10 primeros países están en Europa, incluidos Italia, España, Francia y Reino Unido, la lista también incluye a Japón (por ser moderno y prestigioso), Brasil (por su población feliz y su entretenimiento) y Estados Unidos (por ser moderno y culturalmente influente).

Hablamos con residentes de los cinco primeros países de la lista, que ejemplifican esas áreas de influencia cultural, para descubrir cómo su nación tiene un impacto global y cómo es vivir en un lugar que define lo más puntero internacionalmente.

U.S. News & World Report clasificó a los países más influyentes culturalmente basados en factores como prestigio y estar a la moda. . ALEXANDER SPATARI/GETTY IMAGES

Italia

Famosa por sus marcas de diseñador como Valentino, Armani, Versace y Gucci, Italia obtuvo un 10 perfecto tanto "por estar a la moda" como "ser moderno", lo cual difícilmente sorprende a residentes como Lucio Buffalmano, fundador del blog ThePowerMoves.com, quien es de Abruzzo, en el este de Roma.

"Es un cliché, pero a los italianos nos importa vernos bien, y los italianos tenemos más cuidado que la mayoría para estar a la moda", dice.

Pero esta notoria atención al detalle se extiende más allá de la moda. "Italia ha tenido un gran impacto en todo lo que tiene que ver con estilo, desde comida a muebles", dice Angela Corrias, originaria de Cerdeña pero que ahora vive en Roma y escribe en el blog Rome Actually.

La comida del país por supuesto se adjudica una influencia enorme. Para experimentar su influencia culinaria de primera mano, Corrias recomienda ir a la capital, Roma.

"La crisis financiera golpeó duro, pero los romanos nunca dejarán de comer afuera", dice.

"Aquí puedes explorar tanto los sabores y las recetas tradicionales creadas con un giro moderno".

"El restaurante Porto, en la zona de Prati, por ejemplo, sirve una versión de mariscos del tradicional cacio e pepe (pasta sazonada con queso pecorino y pimienta negra), y aunque puede sonar raro, la combinación de queso y mariscos es realmente deliciosa", afirma.

Milán es el centro empresarial y de moda, pero también tiene restaurantes de primera. BUENA VISTA IMAGES/GETTY IMAGES

Francia

"Moderno", "prestigioso", y "a la moda", fueron las clasificaciones en las que Francia obtuvo mejores calificaciones, y el "je ne sais quoi" francés es algo que la gente alrededor del mundo trata de imitar.

Roobens Fils, quien vive desde hace tiempo en París, ni siquiera se había dado cuenta de lo influyente que era su cultura hasta que viajó por Medio Oriente y Asia.

"La gente en lugares muy remotos adoran y se inspiran por la comida, el arte y la moda francesas. Conocí a personas en Irán que me dijeron que les encantaba Molière. ¡Yo quedé sorprendido! ¡Conocen a Molière en Irán!", dice Fils, quien bloguea sobre sus viajes en Been Around The Globe.

Aunque París es el lugar obvio para experimentar la cultura francesa, desde la moda hasta la comida, Bordeaux, Lyon y Tolouse son excelentes alternativas, y más pequeñas.

"Bordeaux es una ciudad prestigiosa y en el área se produce muy buen vino", dice Fils.

La ciudad también tiene los edificios más históricos en el país fuera de París.

Lyon, la tercera ciudad más poblada de Francia, es bien conocida por sus tradicionales culinarias y ha producido varios chefs de tres estrellas Michelin.

Tolouse, la capital de la región sureña de Occitania, se enorgullece de su historia de 2.000 años que se remonta a los visigodos y romanos y su arquitectura de terracota rosa que le da el nombre de "la Ciudad Rosa".

Los franceses están extremadamente orgullosos de que su identidad haya dado forma al mundo, y esto incluye el idioma francés, que puede ser difícil para algunos expatriados.

"La mayoría de la gente en Francia no habla inglés, o habla mal inglés. A veces sí hablan inglés pero no les gusta hacerlo", indica Fils.

"Un expatriado tendrá que adaptarse a Francia porque los franceses no harán el esfuerzo para adaptarse a ti".

Conocida como "la Ciudad Rosa", Toulouse, en Francia, se enorgullece de su historia de más de 2.000 años. ALDO PAVAN/GETTY IMAGES

Estados Unidos

Con una calificación alta por ser "moderno" e "influyente en entretenimiento", las películas, música y programas de TV de Estados Unidos se disfrutan globalmente.

Incluso cuando otro país hace algo primero, como el género de "reality TV" que comenzó en Reino Unido, Estados Unidos es conocido por hacerlo más grande y más popular.

La industria de tecnología del país, hogar de Facebook, Twitter, Google y Amazon, también ha dejado su marca con miles de millones de personas interactuando diariamente con estos populares servicios y redes sociales.

La influyente identidad estadounidense está firmemente arraigada en el poder de la posibilidad y de soñar más allá de los humildes comienzos.

"Aquí creemos en el 'sueño americano', que es solo posible en lo que una vez fue una colonia británica de deudores, esclavos, de los perseguidos religiosamente y de los pobres del mundo", afirma Andrew Selepak, profesor del departamento de telecomunicaciones de la Universidad de Florida y director del programa de redes sociales.

Las películas, la música y los programas de TV hechos en Estados Unidos son disfrutados globalmente. PS PHOTOGRAPHY/GETTY IMAGES

La ciudad de Nueva York, la ciudad más grande del país, ejemplifica estos valores. Las palabras de Frank Sinatra: "si lo logro aquí, lo lograré en cualquier parte", se siguen aplicando a la Gran Manzana, también conocida como la ciudad que nunca duerme.

En la costa opuesta, Hollywood, en Los Ángeles, produce el entretenimiento que da forma a la cultura en Estados Unidos y más allá.

"Los shows de TV y las películas estadounidenses que se hacen aquí influyen cómo hablamos, cómo nos vestimos, lo que miramos y quiénes somos", dice Selepak.

Entre estas dos ciudades, sin embargo, hay una vasta geografía que cruza océanos, desiertos, tierras de cultivos y montañas. Y con más de 300 millones de residentes, el país se enorgullece de su diversidad.

España

Una vez fue uno de los mayores conquistadores e imperios del mundo y España ha dejado una marca geográfica duradera, desde las Américas hasta las Indias Orientales.

Después del chino, el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, cuando se mide por sus hablantes nativos. Y la fuerza de las películas, la TV y la música en español han llevado al país a los primeros lugares de la influencia cultural.

El español es el segundo idioma más hablado del mundo. DAVID C TOMLINSON/GETTY IMAGES

"Desde el idioma español hasta la religión, la cocina, los festivales y muchos otros aspectos, a donde quiera que viajo siempre es muy fácil encontrar un poco de mi país", dice Inma Gregorio, que es de Galicia y bloguea en A World To Travel.

La cultura de las tapas de España se ha extendido internacionalmente pero continúa conectando a la gente localmente.

"La comida aquí es una forma de vida", dice Andre Arriaza, quien vive en Barcelona y es el fundador de Barcelona Eat Local Culinary Experiences.

"Comer es compartir, ya sea con un grupo de amigos o con todos los extraños que te rodean, con quienes puedes comprometerte en una charla", dice.

Este tipo de socialización es clave en un país que siempre pone a la familia y amigos antes que el trabajo, donde los largos almuerzos y las reuniones familiares son la norma.

"Trabajamos para vivir, no al revés", afirma Gregorio. "Incluso durante la crisis del año pasado, los bares estaban llenos día tras día".

La cultura de las tapas en España se ha propagado internacionalmente. Getty Images

Esto no es fácil para todos los expatriados, que deben ajustarse a horarios más relajados y a cenas que comienzan tarde.

Hablar español también les facilita la vida los expatriados, pero el idioma no es una barrera grande. La mayoría de las ciudades tienen muchas escuelas de español y los residentes a menudo tratan de ayudar.

"Los españoles son amistosos", dice Bernard Sury, originario de Bruselas que vive actualmente en Valencia y es cofundador de GuruWalk.

"Incluso si no te entienden, tratan de ayudarte de cualquier forma".

Reino Unido

Reino Unido ocupa un lugar alto en la categoría de "prestigioso" y sus residentes se enorgullecen por su capacidad de combinar una fuerte ética laboral, con creatividad y una actitud receptiva al cambio para producir innovación.

"Tenemos algunas de las mejores universidades del mundo y un don emprendedor", dice el residente de Londres y autor Ian Hawkins.

"No olvidemos que el lenguaje de máquina, la computadora y el www fueron todos inventados por británicos".

Según el U.S. News & World Report, Reino Unido tiene una alta calificación en prestigio. BRIAN BUMBY/GETTY IMAGES

La influencia y flexibilidad del idioma inglés ha permitido a Reino Unido prosperar como un lugar donde la gente llega para crear un nuevo futuro.

"Nuestro idioma es rico por su apropiación de otras lenguas, y generosa al aceptar que la gente lo aprenda", afirma Hawkins.

"Mi amigo venezolano llegó a Londres hace 11 años con £700 (US$920) en su bolsillo y sin hablar inglés. Hoy en su consultor empresarial y opera más de 30 restaurantes y tiendas. Cualquiera puede venir a Reino Unido y ser tan británico como los británicos".

Los expatriados saben que los británicos no siempre dicen que lo que quieren decir así que tienes que aprender a leer entre líneas.

"Es importante buscar los matices del lenguaje y el lenguaje corporal", afirma la australiana Amanda O'Brien, quien bloquea en The Boutique Adventurer.

"'No estoy seguro'" a menudo quiere decir 'no'".

"Los ingleses a menudo piensan lo totalmente opuesto a lo que dicen", afirma Hawkins. "Es un idioma lleno de juegos de palabras, dobles significados e indirectas".

Como centro empresarial y financiero del país, Londres sigue siendo uno de los principales destinos de los expatriados por trabajo.

Aunque la ciudad sufre de una falta de viviendas asequibles, su abundancia de museos, salas de conciertos y teatros ofrece el ambiente adecuado para ofrecer a los residentes lo último de la cultura.

"Samuel Johnson dijo: 'cuando un hombre está cansado de Londres, está cansado de la vida'", afirma el residente Gregory Golinski, originario de París.

"Estoy totalmente de acuerdo. Hay tantas diversiones aquí que puedes elegir visitar un lugar diferente cada fin de semana, no necesitas hacer la misma cosa dos veces".

Famoso por ser el "lugar de nacimiento" de Harry Potter, Edimburgo supera sus propias expectativas en términos de influencia cultural. Getty Images

Pero lo último y más moderno no termina en la capital. Edimburgo sobresale en términos de influencia cultural. Es el anfitrión del Fringe Festival, el festival de arte más grande del mundo, y también es el "lugar de nacimiento" de Harry Potter.

Birmingham, en el corazón del país es otro competidor. "Desde clubes hasta orquestas, Birmingham tiene una cultura fantástica", dice Hawkins.

"La ciudad es famosa porque tiene más canales que Venecia y el barrio de los joyeros es donde lo último de la moda se encuentra con las destrezas tradicionales", agrega.

Lindsey Galloway, BBC Travel