Hoy es el día del zurdo: algunas curiosidades sobre la zurdera

Los zurdos tienen ventajas en ciertos deportes por ejemplo como el fútbol, boxeo y el tenis. El hecho de que ellos sean una minoría y estén acostumbrados a jugar contra diestros les aporta una experiencia que los diestros no suelen tener contra los zurdos. Pelé, Maradona y Nadal, por ejemplo, son zurdos.

Los zurdos tienen ventajas en ciertos deportes por ejemplo como el fútbol, boxeo y el tenis. El hecho de que ellos sean una minoría y estén acostumbrados a jugar contra diestros les aporta una experiencia que los diestros no suelen tener contra los zurdos. Pelé, Maradona y Nadal, por ejemplo, son zurdos.