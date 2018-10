¿Qué es la anasarca?: Causas, síntomas y tratamiento

No es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma o resultado de una condición médica.

La anasarca es una hinchazón general de todo el cuerpo que puede ocurrir cuando los tejidos del organismo retienen demasiado líquido. La condición también se conoce como edema generalizado extremo.

Es útil comprender que la anasarca no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma o resultado de una condición médica.



Es diferente al típico edema. Casi todos experimentamos hinchazón en algún momento, lo que puede deberse a una variedad de causas, como una lesión, deshidratación o un efecto secundario menor de la medicación.



En muchos casos, la hinchazón o el edema solo pueden afectar una parte específica del cuerpo, como los pies, las manos o las piernas. Pero en la anasarca, la hinchazón afecta a todo el cuerpo y se considera severa. Suele ser tan grave que dificulta incluso el movimiento.

¿Cuales son las causas?

Cuando los líquidos intravenosos se administran en exceso, puede aumentar el riesgo de anasarca.



Las causas más comunes de anasarca incluyen:



-Exceso de administración de líquidos por vía intravenosa: (Si el cuerpo no puede adaptarse a los fluidos administrados, puede conducir a edema severo).



-Enfermedad renal: cuando la función renal está alterada, el líquido no se elimina adecuadamente del cuerpo, lo que puede causar anasarca.



-Cirrosis: la cirrosis puede ocurrir debido a insuficiencia hepática. La enfermedad hepática puede causar cambios en las hormonas que afectan la regulación de líquidos en el cuerpo. Cuando el hígado no funciona tan eficientemente como debería, puede causar que el líquido se filtre a los tejidos.



-Desnutrición: la malnutrición, específicamente la deficiencia proteínica en la dieta, puede hacer que el líquido se acumule en los tejidos. En casos extremos, puede conducir a anasarca.



-Mal funcionamiento del corazón: cuando el músculo del corazón no funciona correctamente, afecta la capacidad del corazón para bombear sangre por todo el cuerpo. Si el corazón no bombea de manera eficiente, puede causar acumulación de líquido en los tejidos.



-Reacción alérgica: la hinchazón del cuerpo puede ocurrir debido a una reacción alérgica. En reacciones severas, puede desarrollarse anasarca.



La hinchazón puede provocar síntomas adicionales, que incluyen:



-dificultad para caminar si las piernas están hinchadas

-dificultad para levantar los brazos

-aumento de la frecuencia cardíaca

-articulaciones doloridas

-respiración dificultosa



También puede tener lugar una complicación de anasarca potencialmente mortal en el caso de que se acumule líquido en los pulmones. El líquido en los pulmones se llama edema pulmonar sus signos incluyen dolor en el pecho, dificultad para respirar y tos.

¿Cómo se diagnostica la anasarca?



Un médico generalmente puede hacer un diagnóstico de anasarca después de un examen físico; y si el edema es grave, el experto lo reconocerá al instante. Sin embargo, determinar la causa subyacente de anasarca requiere más pruebas.



Un análisis de sangre será el primer paso para hacer un diagnóstico de anasarca. La sangre se analiza para verificar la función de los órganos, incluidos el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones.



El médico también podría recomendar otras pruebas de diagnóstico, como un ecocardiograma, una radiografía de tórax y una prueba de esfuerzo para evaluar la función cardíaca y pulmonar.