El extraño efecto óptico que desconcierta a internet: ¿se mueve esta imagen?

¿Qué ves en la imagen de arriba? ¿Se mueve o está fija? ¿Es un video? ¿Tal vez un GIF animado?

Esta ilusión óptica se está convirtiendo en un fenómeno en internet. Ha sido compartida millones de veces y ya tiene más de 200.000 vistas.

La imagen fue publicada en Twitter por la neurocientífica Alice Proverbio, una psicóloga experimental que trabaja analizando cómo funciona nuestro cerebro.

El dibujo, creado por el artista multimedia Beau Deeley, muestra una esfera que parece deslizarse sobre una columna. Y no es un GIF ni ningún otro tipo de animación.

Alice asegura que se trata de una imagen100% estática. La manera en que fue creada engaña a nuestra mente para que piense que se está moviendo.

"Increíble ilusión de movimiento. ¡El V5 se dispara por la saturación de V4!", escribió la científica en la red social.

Pero lejos de aclarar por qué la imagen se mueve, su descripción generó más preguntas. ¿Qué son el V5 y el V4 y qué tienen que ver con nuestra percepción de movimiento?

El efecto está en tu cerebro...

El efecto se produce en la corteza visual de tu cerebro, responsable de procesar todo lo que ves a nuestro alrededor.

Dentro de esa parte del cerebro se encuentra el V5 al que se refirió Alice Proverbio.

V5 (o MT) es el área cortical que procesa el movimiento, mientras que V4 está dedicada al procesamiento del color y la forma", explicó Proverbio.

"Las neuronas V4 se saturan tanto que la velocidad a la que viajan las neuronas MT se interpreta como una señal sensorial", añadió.

"Es, básicamente, un ejemplo de competencia dentro de la corteza visual. Siempre que una señal es atenuada o se suprime por cualquier motivo, otros elementos pueden estar representados a niveles cognitivos más altos".

El artista Beau Deeley respondió al tuit de la neurocientífica con otras imágenes que creó y que causan un efecto parecido.

Pero es mejor que no las mires durante demasiado tiempo seguido. Podría darte dolor de cabeza o incluso causarte mareos.

I'll just leave these here... pic.twitter.com/pWnF2qvAx3