Polo norte del Sol es captado por primera vez en una imagen

La Agencia Espacial Europea (ESA), realizó un impresionante hallazgo científico. Hasta ahora solo se había captado una de las caras del Sol, sin embargo, la ESA logró mostrar las primeras imágenes del polo norte solar.

Esta es la primera vez que se toma una fotografía del Sol “desde arriba”.

La imagen se realizó gracias a que la ESA unió varias tomas de los bordes de gigantesca estrella, formando un rompecabezas con la imagen final, según con lo reseñado en el portal web Tribuna.

Estas imágenes permitirán la obtención de nuevos datos acerca del astro rey, como es el caso de la mancha oscura que se ve en el centro del disco, la cual está provocada por vientos solares, según lo expuesto por la agencia espacial.

#Space #Science #ImageOfTheWeek: Want to see what the north pole of the #Sun looks like? @esa’s Proba-2 has pieced together the picture in this creative view

☀️ Find out how: https://t.co/8y2DVsvdRj pic.twitter.com/QV3T5JKD5C