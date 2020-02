Se acerca el fin del año y tal vez ya estés preparando los festejos para despedirlo y darle la bienvenida a uno nuevo.

Pero si estás pensando que con el final de 2019 también se termina una década, puede que tengas que hacer las cuentas de nuevo, al menos lingüística y matemáticamente hablando.

Esta es una confusión que inundó las redes sociales este mes y que incluso llevó a la Real Academia Española a salir a aclararlo.

¿Se termina una década con 2019 y empieza una nueva en 2020?

Consultamos a especialistas (aunque te adelantamos que no hay respuestas concluyentes).

El debate comenzó cuando a principios de diciembre un usuario en Twitter preguntó a la RAE si la próxima década empieza el 1 de enero de 2020 o de 2021.

La RAE respondió que la nueva década empezará en 2021 porque "cada década comienza en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0".

"Así, la primera década del siglo XXI es la que va de 2001 a 2010; la segunda, de 2011 a 2020, etc.", añade la RAE citando al Diccionario Panhispánico de dudas.

"He vivido una mentira toda mi vida", escribió una usuaria.

"¿Entonces todo el mundo erró al celebrar el nuevo milenio en 2000?", publicó otro.

La explicación de la RAE coincide con la de las matemáticas.

"La RAE lo deja bastante claro y es una cuestión matemática. La década no empieza con el año 0. Se empieza a contar desde el año 1 ", le dice a BBC Mundo Eugenio Manuel Fernández Aguilar, físico y divulgador científico español.

"Si contamos para atrás, tenemos el -1, con lo cual nos saltamos el año 0. Al saltarnos el año 0, si contamos 10, vamos del 1 al 10, no del 1 al 9. Entonces una década termina en el 10. Y la segunda década es del año 11 al 20", añade.

#Actualidad | ¿Empieza una nueva década en 2020?



No, empezará en 2021. Como señala el «DPD», cada década comienza en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0. Así, la primera década del siglo XXI es la que va de 2001 a 2010; la segunda, de 2011 a 2020, etc. pic.twitter.com/VZ2soO539u — RAE (@RAEinforma) December 11, 2019

Década vs. decenio

Todo parece indicar que la confusión de si la década termina o no en 2019 surge porque no significan lo mismo los conceptos de década que de decenio.

Si bien ambas palabras significan "período de 10 años consecutivos", decenio se usa para designar el período de 10 años comprendido entre dos años cualesquiera.

"Decenios son 10 años y nosotros los podemos empezar por donde se nos dé la gana ", refuerza el físico Fernández.

"Es muy frecuente expresar los decenios tomando como límites años que terminan en la misma cifra (1578-1588) pero hay que saber que esta costumbre implica una inexactitud, ya que esos límites comprenden, en realidad, 11 años y no 10, pues en el cómputo se incluye tanto el primer año como el último", aclara el Diccionario Panhispánico de Dudas (PDP) de la RAE.