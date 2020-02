La imagen de una pelea entre ratones en el metro de Londres ha sido galardonada por el público como la mejor fotografía del año en el marco de los premios Wildlife Photographer of the Year, organizados por el Museo de Historia Natural del Reino Unido

Sam Rowley estaba tan fascinado con estos roedores subterráneos que pasó una semana en el metro tratando de fotografiarlos por varias noches tumbado boca abajo sobre los andenes de la línea central hasta que consiguió inmortalizar el momento en el que los pequeños roedores, habituales del subterráneo londinense, comenzaron su pelea por una miga de pan

"Pasé cinco días tumbado en el andén así que era probable que ocurriera en algún momento", explicó el fotógrafo londinense, que trabaja para la BBC como investigador dentro de la unidad de filmación de historia natural.



"Estos ratones de metro, por ejemplo, nacen y pasan su vida entera sin ver la luz del sol o sentir una brizna de hierba. A cierto nivel, es una situación desesperada - correr entre pasajeros sombríos durante unos pocos meses, quizá por un año o dos, y después morir. Y como hay tantos ratones y tan pocos recursos, tienen que luchar por algo irrelevante como una migaja", añadió

Los dos protagonistas de la foto merodeaban por las plataformas en busca de comida cuando se encontraron con el mismo pedazo de pan, lo que desencadenó en una brevísima trifulca antes de seguir sus caminos por separado.



El director del museo, Michael Dixon, aseguró que la imagen de Sam Rowley ofrece un vistazo "fascinante" sobre cómo "la vida salvaje funciona en un entorno dominado por los humanos"

Cuatro imágenes más se alzaron como finalistas en esta misma categoría. Entre ellas, la de un orangután al que explotan en espectáculos del fotógrafo Aaron Gekoski', o la de un jaguar que acaba de capturar a una anaconda de Michel Zoghzhogi's.

We are delighted to announce that the winner of the @lumixuk #WPYpeopleschoice Award is @SamRowleyPhoto, with his photograph of mice fighting over food on a London Underground platform.



