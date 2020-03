La dictadura de Nicaragua y su ministerio de salud han sido fuertemente criticado porque no han implementado los protocolos necesarios para enfrentar en nuestro país el coronavirus, uno de esos es una necesaria campaña a nivel nacional sobre su prevención.



El ministerio de salud y educación han quedado “aplazados” con los temas de educación sobre cómo prevenir enfermedades contagiosas como el ya “famoso” y “peligroso” coronavirus y precisamente esa es una gran debilidad en estos precisos momentos que hay una emergencia a nivel mundial.



“Falta mucha educación, yo no miro que en las escuelas estén concentrados lavándose las manos enseñándoles a los niños. Tenemos problemas serios de higiene en este país, no creo que estemos aprovechando esta epidemia para realmente fortalecer nuestro lavado de manos que es fundamental, cuánta gente vos le preguntas que si cuando llegue a su casa llega a lavarse las manos y la mayoría no se las lava” explicó el epidemiólogo Leonel Argüello.



El MINSA ha manifestado que no implementará ningún tipo de cuarentena si se llegaran a detectar casos positivos, lo que a juicio de este especialista es un error.



“Tenés necesariamente que separarlos, en este sentido hay dos conceptos que enredan porque son conceptos técnicos que en este sentido hay que hablarle a la población con un lenguaje muy sencillo para que se entienda, pero cuando vos estás enfermo tengo que buscar cómo ponerte en el cuarto lo más separado posible del resto de la gente, un cuarto que tenga suficiente sol que tenga suficiente ventilación ¿por qué? porque necesito que esté separado para evitar que se propague la infección y evitar que nos contaminemos" dijo el doctor Arguello.



El especialista recomendó el uso de cloro para desinfectar espacios físicos y cualquier otro objeto que tocamos como “el celular lo tenemos cerca de la boca y del ojo, es por eso que es necesario limpiar el celular”