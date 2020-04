¿Por qué hay cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil Ecuador?

Diversos videos difundidos en redes sociales pusieron en evidencia la extrema crisis del coronavirus que viene atravesando Guayaquil (Ecuador). Imágenes de muertos en las calles o personas suplicando que recojan a sus difuntos, vienen siendo compartidas y comentadas en Twitter, Facebook y YouTube.

Según El Universo de Ecuador, el problema del retiro de cadáveres viene ocurriendo desde hace más de una semana. “La crítica era que al llamar al 911 nadie daba solución y los cuerpos se descomponían por dos y hasta cuatro días de espera”, aseguran.

El temor a ser contagiado por los cadáveres viene causando desesperación en casas y calles de Guayaquil. Incluso el hecho de no tener la certeza de que la muerte sea por el Covid-19, también ocasiona gran angustia en familiares y vecinos.

Los casos que vienen ocurriendo en esta localidad de Ecuador son terribles. Estefanía Guerrero contó que su padre falleció el sábado por la mañana y hasta el mediodía del lunes el cuerpo no había sido levantado.

With corpses on sidewalks and hospitals and morgues overwhelmed with COVID-19, Ecuador just paid $325 million to international creditors. This person was left in a hospital parking lot in Guayaquil. https://t.co/vv99JBvlZQ #CoronavirusEcuador pic.twitter.com/xDCbBE0gvh