Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior suspende juegos por “factores climatológicos”

La Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior del Germán Pomares Ordoñez informó que los juegos programados para este fin de semana se suspenden por “factores climatológicos”, evitando reconocer que algunos de los jugadores se encuentran hospitalizados por síntomas asociados al COVID-19.

En el comunicado que publicó en su sitio web la CNBS, notifica a los Equipos clasificados a la Segunda Etapa, que “A partir de la Serie de este fin de semana, en el Estadio Nacional “Denis Martínez”, el acceso de los Jugadores, Cuerpo Técnicos y Cuerpo de Apoyo, será por la entrada principal, para tomarles la temperatura corporal. El pelotero que se presente con temperatura fuera de los parámetros establecidos, no podrá ingresar al Estadio”.

La medida se aplicará en los demás Estadios a partir de este viernes 22 de mayo, así como las medidas sanitarias al ingresar a los centros.

En el comunicado informaron que “a solicitud del equipo San Fernando de Masaya, la Serie de este fin de semana 22, 23 y 24 de mayo entre Chontales vs. San Fernando de Masaya, se suspende”. Esta semana se conoció que el pelotero Norman Cardoze Jr del equipo de béisbol San Fernando informó que se encuentra ingresado en el hospital de la ciudad de Masaya por síntomas asociados al COVID-19. Al igual que Cardoze varios peloteros del conjunto fernandino se encuentran enfermos por el virus.

Otro juego que se suspendió fue el pasado domingo 10 de mayo entre Bóer vs. Estelí, el cual se reprogramó para el próximo miércoles 27 de mayo en el Estadio Nacional, a partir de las 2:00 PM.

Según la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior, las suspensiones de los juegos se debe “factores climatológicos que afectarán el fin de semana la región Caribe Norte, la Serie entre los Equipos Costa Caribe vs. Bóer, programada para celebrarse en Siuna, se suspende. Los juegos suspendidos entre Chontales vs. San Fernando y Costa Caribe vs. Bóer, se reprogramaran próximamente, a la misma hora y lugar en que estaban programados”, indica el comunicado oficial.