FC Barcelona se jugará la liga ante el Atlético de Madrid

El Futbol Club Barcelona está en la obligación de ganar el partido ante el Atlético de Madrid si desea seguir peleando por la liga española, un empate o si llega a perder, estaría cediendo por completo el título a su máximo rival el Real Madrid quien se encuentra en la cima de la liga por 4 puntos sobre el equipo culé.

El Barcelona ha dejado cuatro puntos en los últimos tres partidos lo que logro que el equipo blanco llegara al liderazgo de la Liga.

Recuerde Leer: Real Madrid lider de la liga española a 6 jornadas de finalizar

Se presume que existen problemas internos en el equipo catalán pese a que en la previa a este compromiso Quique Setién negó que hubiera mala sintonía entre el cuerpo técnico y la plantilla, lo cierto es que los rumores acerca de un quiebre interno podría golpear de lleno en el estado de ánimo. Tras el empate ante el Celta (2-2), Luis Suárez responsabilizó al entrenador de los malos resultados fuera de casa, y minutos antes, en una pausa del choque en Vigo, un molesto Messi no prestó demasiada atención a las indicaciones que el segundo de Setién, Eder Sarabía, intentaba hacerle una y otra vez desde la banda.

Esta presión que tiene el conjunto blaugrana es una prueba de carácter para el cuadro azulgrana en la que no solo se enfrentan al Colchonero, sino, también, a ellos mismos. El equipo no gana ni tampoco convence con su juego, sobre todo en las segundas partes. No parece, por tanto, un buen momento para jugarse la Liga ante uno de los rivales más incómodos del campeonato.

Recuerde Leer: Inter, a un paso de quedarse con una de las joyas del Real Madrid

Se conoció que Setién apuesta por un 4-4-2, con Busquets, Arturo Vidal, Rakitic y Puig en el medio; mientras que Luis Suárez y Lionel Messi son los delanteros. Sí, Antoine Griezmann, de bajo nivel en las últimas presentaciones, espera en el banco de los suplentes.