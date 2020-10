Madre de Ricardo Mayorga desmiente a Rosendo Álvarez

Miriam del Socorro Perez, Madre del bicampeón mundial de boxeo Ricardo “Matador” Mayorga, desmintió al ex campeón, Rosendo Álvarez, sobre el supuesto apoyo que ha brindado para el ingreso de Mayorga a un centro de rehabilitación, y aseguró que el ex diputado Evertz Cárcamo y el abogado Carlos Mario Peña, fueron los únicos que ayudaron al “Matador”.

“Quien me ayudó a que mi hijo pudiera ingresar a ese centro se llama Evertz Cárcamo, todo lo ha hecho con prudencia gracias a Dios; claro que la gente se tiene que dar cuenta él no se ha valido de eso, Rosendo dice ¨nosotros hemos hecho, yo he hecho¨ y no es así, quien ha apoyado a mi hijo en segundo lugar es Carlos Mario Peña”, manifestó Perez Cuadra en una entrevista al noticiero Acción 10.

Leer más: Ricardo Mayorga agradece a las personas que están pendiente de su rehabilitación

En el reporte periodístico, la madre del expugilista nicaragüense acusó a Álvarez de “lucrarse” de su hijo debido a que Rosendo publicó en redes que “celebró” el cumpleaños de Mayorga el pasado 04 de octubre, cuando la verdadera fecha de nacimiento es el 10 de marzo.

“El domingo cuatro no celebraron nada y él (Álvarez) sale diciendo que le celebraron el cumpleaños a Ricardo, ahora ha andado de institución en institución porque él mismo lo ha publicado pidiendo para Ricardo yo no sé hasta dónde va a pedir, el día que dijo de una ayuda que debo Suleyman no sé cuánto, ni cómo, ni dónde” expresó la madre de Ricardo Mayorga.

Aquí están las declaraciones de la mamá de Ricardo Mayorga, haciendo feos señalamientos a Rosendo Álvarez sobre aprovechamiento con la adicción del llamado Matador. Menciona a las personas que son las que le están ayudando a Mayorga: Everth Cárcamo y Carlos Mario Peña. pic.twitter.com/YLrmXnASRo — Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) October 7, 2020

En su perfil de facebook, el pasado 04 de octubre, Álvarez escribió “Aquí han ayudado varias personas a que el matador Mayorga lograra entrar al centro de rehabilitación como las águilas, y siempre lo he mencionado Evertz Carcamo Yesner Antonio Talavera Obando y la señora Catalina Obando Flores. He gestionado con el consejo mundial de boxeo CMB, ayuda económica para el campeón y sus hijos, su viaje a México al centro de rehabilitación en Culiacán Sinaloa del triple campeón mundial Julio Cesar Chávez”.

TE AGRADEZCO POR TU GESTO DE MUCHA HUMILDAD DE PASAR POR MI CASA DEMOSTRANDO LA CALIDAD DE PERSONA QUE ERES,... Publicado por Rosendo Alvarez en Martes, 6 de octubre de 2020

Mayorga aceptó ingresar a un centro de rehabilitación para superar sus problemas de adicción al alcoholismo y a las drogas.

El ex boxeador se enfrentó a campeones como Óscar de la Hoya, Félix ‘Tito’ Trinidad, Fernando Vargas, Miguel Cotto y Shane Mosley, entre otros.