PSG emprende carrera por sumar a Cristiano Ronaldo si deja la Juventus

El PSG encendió la llama de esperanza para optar por el delantero Portugués Cristiano Ronaldo para reforzar su plantilla para lograr su máxima aspiración conquistar la Champions League. Tras la frustración sufrida en la edición pasada, cuando el equipo parisino cayó en la final frente al Bayern Munich, las autoridades sueñan con seguir reforzando un plantel que le permita alzar la Orejona por primera vez en su historia informó el medio Infobae.

Si bien el contexto no contribuye a la elaboración de inversiones exorbitantes como en el pasado, el director deportivo del club, Leonardo, aseguró que la institución “se recuperará bien de la crisis financiera” que dejará la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con declaraciones publicadas por el medio británico The Sun, tomando como referencia una entrevista que brindó el brasileño en PSGTV, el ex futbolista campeón del mundo en 1994 encendió la llama de la esperanza que ilumina la posibilidad de incorporar a Cristiano Ronaldo. “Hoy en el fútbol no sabemos qué va a pasar. Quizás mañana se despierte y diga que quiere ir a jugar a otro lado”, subrayó el directivo.

En su argumentación, Leonardo planteó “quién podría comprarlo”, dado que su valor significa que “un círculo muy cerrado” podría contratarlo. “Y el PSG entra en ese círculo. Normalmente se trata de oportunidades. En el próximo mercado de transferencias tenemos que prepararnos por si surge esa posibilidad y eso es lo que hacemos habitualmente. Tenemos nuestras prioridades, nuestras listas, pero algo imprevisto puede pasar”, concluyó.

Sin embargo, se conoce que el portugués se prepara para jugar nuevamente para el seleccionado de Portugal luego de haber dejado atrás un cuadro de coronavirus que lo mantuvo 20 días alejado de las canchas. Pese al golpe en el tobillo derecho que sufrió el último domingo en el compromiso de la Serie A frente a la Lazio (terminó empatado 1 a 1) la prensa italiana informó que el astro será de la partida en los compromisos de su selección.

Es importante recordar que el delantero había dado positivo de Covid-19 el 13 de octubre y se mantuvo aislado hasta que los test a los que fue sometido arrojaran resultado negativo. Así reapareció en la Juventus y jugó ante Ferencvaros de Hungría por la Champions League, frente al Spezia y el domingo marcó el gol en el empate contra el combinado romano, pero allí sufrió un fuerte golpe en el tobillo y eso puso en duda su regreso al seleccionado lusitano.