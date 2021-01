Liga Primera de Fútbol Nicaragüense solo se podrán ver si paga suscripción en plataforma digital

10:55 a.m.

Este fin de semana inició el proyecto de privatización de la Liga Primera de Fútbol Nicaragüense, con múltiples problemas técnicos, según el diario La Prensa. Entre los problemas que se destacan la falta de audio en el partido del Real Estelí contra El Ocotal, y durante el partido la señal fue intermitente.

Este partido se vió de forma gratuita, pero el cobro inicia este miércoles 27 de enero. Cada fanático tendría que pagar 125 córdobas mensuales para ver la Liga.

La Liga primera de fútbol nicaragüense anunció que dejará de ser transmitida en señal abierta de los canales de televisión a nivel nacional y ahora serán privados, pues serán transmitidos por una plataforma donde se tiene que pagar una suscripción mensual, destaca la emisora Stereo Romance.

Se conoce que en sus inicios la Liga Primera se presentó en Nicaragua como un proyecto cuyo objetivo era masificar el fútbol y sobre todo convertirlo en un espectáculo para la familia, además pretendía que fuera autosostenible y según sus impulsores era lo que los aficionados estábamos esperando.

Sin embargo, con el paso de los años han tomado medidas de hasta exclusión en las acreditaciones de Prensa, y no incluyen a todos los medios y periodista que dan seguimiento a este deporte.

"Lamentablemente el señor Luis Rosas, “El Mesías” que dirige actualmente Liga Primera deja claro que con esa decisión, aquel objetivo que se plantearon al inicio, de posicionar el fútbol entre los gustos de los nicaragüenses, prácticamente lo tiran por la borda, pues están obligando a pagar un importe de 125 córdobas mensuales, lo que para muchos resulta poco, sin embargo, no toman en cuenta que el pago se da mediante tarjeta de crédito o débito y quién no la tiene no puede darse ese lujo" dice el artículo de opinión de Stereo Romance, que como emisora en Diriamba Carazo, da seguimiento a la Liga.

Según datos arrojados por la Cámara Nicaragüense de Telecomunicaciones, en nuestro país sólo el 20% de la población tiene acceso a internet fijo, lo cual significa que los demás usuarios se conectan mediante planes prepago de telefonía móvil, por lo cual es valedero preguntarse cuánto tendrán que gastar en recarga para poder disfrutar de un partido que dura dos horas señala la radio emisora en una nota web.

