Jordi Alba: "Messi está comprometido al 100% con el Barcelona"

9:05 a.m.

El defensa del Barcelona Jordi Alba aseguró que compañero Lionel Messi "está comprometido al 100% con el Barcelona", pese a que se vincula su futuro al PSG, el rival de los azulgranas este martes en la Liga de Campeones.

"Su cabeza ahora mismo está en el Barcelona. Solo hay que ver las ganas con las que juega cada partido y las estadísticas que está haciendo esta temporada también", destacó el lateral de L'Hospitalet de Llobregat.



Alba sabe que al final de la temporada, Messi tomará una decisión "muy pensada y meditada" sobre su futuro y elegirá "lo que crea mejor para él", pero mientras esté en el Barça hay que seguir disfrutándolo.



Y como el mejor socio de Messi en el campo, reiteró que es "muchísimo mejor jugador" cuando el crack de Rosario forma parte del once: "E igual que pienso yo piensan todos mis compañeros. Nos estaríamos engañando si pensamos que el equipo, sin él, sería mejor. Con Leo somos mejores y muchísimo más fuertes".



En este sentido, Alba opina que el PSG también es peor conjunto sin el concurso del exazulgrana Neymar da Silva, que se perderá la ida por lesión, como el argentino Ángel di María.



"No os voy a engañar. Personalmente es mejor que en el equipo contrario no jueguen jugadores como Ney. Y tampoco Di María, que es un gran jugador y aporta mucho tanto ofensiva como defensivamente. Pero el PSG tiene jugadores importantes y seguro que los que entren por ellos tendrán el mismo nivel o parecido", afirmó.

Por otra parte, Jordi Alba valoró la vuelta del central Gerard Piqué, que lleva varios días entrenándose con el grupo tras estar tres meses de baja por una lesión de rodilla y que mañana podría entrar en la lista de Ronald Koeman.



"Es una pieza importante en el equipo, con una trayectoria muy importante en los últimos años, además de lo futbolístico por el ambiente que crea en el vestuario. Pero también hay jugadores importantes con menos experiencia que Gerard que lo están haciendo muy bien. Es una decisión que tendrá que tomar el míster", comentó.



En cualquier caso, y pese a que recordó que el Barcelona también tiene "muchas bajas importantes", el lateral cree que será "una eliminatoria dificilísima, muy disputada y que se va decir por pequeños detalles".



"Ahora estamos en buena dinámica, pero si no estamos al 100% nos puede ganar cualquier equipo, e incluso estando al 100% es difícil ganar, porque ahora está todo muy igualado. Tenemos que ser un equipo, atacar todos y aprovechar las ocasiones. La importancia del equipo será vital", añadió.



Esta vez, no habrá público en el Camp Nou para llevar en volandas al Barça, como el famoso 6-1 de hace cuatro temporada que culminó la remontada de aquellos cuartos de final.



Al respecto, Jordi Alba apuntó que "lo mejor es jugar la vuelta en casa, pero ahora sin público es más o menos lo mismo y se igualan los aspectos" y al final se trata de demostrar, en ambos partidos, "quién es el mejor".