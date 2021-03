Sulaimán asegura que es momento de reconocer la grandeza del 'Canelo' Álvarez

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, aseguró este miércoles que es momento de reconocer al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, mejor boxeador del mundo, aunque aceptó que siempre lo criticarán.

"Hay que reconocer su grandeza, su increíble disciplina. Después de pelear, a los cinco días ya esta entrenándose", dijo Sulaimán, quien señaló que si el monarca mundial de peso supermedio estuviera metido en escándalos, quizás no lo molestarían porque a la gente le gusta el sensacionalismo.



Álvarez retuvo el pasado sábado sus cinturones de las 168 libras del CMB y la Asociación Mundial de Boxeo al vencer por nocaut al turco Avni Yildirim, quien se presentó fuera de forma y solo aguantó tres asaltos, lo cual puso al mexicano en el camino de buscar las cuatro fajas de su división.



Sulaimán recordó que Yildirim era el retador número uno porque se lo ganó, aunque no estaba tan bien preparado ante Álvarez, por lo cual deberán revisar los reglamentos.

LEA MÁS: El FMLN reconoce su derrota electoral y concentración del poder en Bukele



"No salió una pelea como hubiera esperado, pero me quedo con la grandeza del Canelo", indicó.



Álvarez ha sido criticado durante años por no enfrentar a grandes rivales, sin embargo el jerarca del Consejo Mundial recordó que el púgil ha hecho su trabajo contra los contrarios que le pusieron y mantiene una actitud de crecer, lo cual debería ser admirado.



"Al 'Canelo' lo van a criticar siempre, fue criticado desde que empezó. Lo criticaron por no noquear a Callum Smith, que era el número uno y le dio una paliza, ahora lo critican porque se aplica para noquear", insistió.



Al referirse al futuro del mejor libra por libra del momento, Sulaimán reconoció que Saúl tendrá un gran reto contra el campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo, Billy Joe Saunders, a quien enfrentará en mayo, y ante el estadounidense Caleb Plant, monarca de la Federación Internacional, posible rival en septiembre.





"Canelo es el boxeador más importante del mundo en todas las divisiones y tiene dos obstáculos que son Saunders y Plant", dijo en referencia a la meta del mexicano de ganar todos los títulos de peso supermedio, lo cual nadie ha logrado en su peso y él conseguirá si derrota a los dos contrarios que están invictos.



Según el directivo, el púgil de 30 años pasa por su mejor momento y no tiene tanto desgaste, lo cual hace pensar que podría cumplir su propósito de pelear cinco o seis años más.



"No lo han golpeado, aunque con el desgaste de cada campamento, uno nunca saben cuando las piernas y la resistencia van a ceder. Es un plan ambicioso, veremos como se van dando las cosas", concluyó.