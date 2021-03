Gallo Estrada asegura que no fue "robo" en medio de suspensión de juez

11:14 a.m.

El mexicano Juan Francisco 'Gallo' Estrada, publicó a través de sus redes sociales que no existe robo alguno en la decisión final de los jueces tras proclamarlo ganador del combate del sábado ante el nicaragüense Román el "Chocolatito" González. Una tarjeta del árbitro Carlos Sucre generó polémica al darle 117-111 a favor del Gallo Estrada. El juez internacional, Sucre fue suspendido temporalmente por la Asociación Mundial de Boxeo.

"Nada de robo, la pelea fue muy pareja, sí, y también se la pudieron dar a él, pero gracias a Dios y al trabajo realizado los jueces me vieron ganar", escribió Gallo Estrada a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook. "Al final de cuenta es lo que importa, los comentarios negativos siempre van a existir así que disfruten estas peleas y dejen de quejarse que nos la partimos con todo y el boxeo y la gente salió ganando" señaló el pugilista mexicano.

Estrada se llevó el triunfo por decisión divida luego de recibir una tarjeta 115-113 y la polémica 117-111 a su favor, mientras González recibió una 115-113.

Suspende a arbitro

La tarde del domingo se conoció a través del presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Mendoza, que el organismo suspendió temporalmente al juez internacional Carlos Sucre, mientras se realiza una audiencia para escuchar las razones que lo motivaron a calificar 117-111 la disputada batalla entre el mexicano Juan Francisco Estrada y el nicaragüense Román González, según confirmó a confirmó a ESPN KNOCKOUT.

"Solicité al comité de oficiales que evaluaran la pelea, aunque creo que no es necesario. Fue una gran pelea, muy cerrada. Hay que respetar al 'Gallo' Estrada, que hizo gran esfuerzo, en este caso los jueces lo favorecieron", dijo Mendoza a ESPN. "No obstante, mandé una suspensión temporal mientras se escucha a Sucre, porque los espectáculos grandes y peleas cómo esta no merecen el tipo de resultado que dio. Su decisión fue muy desacertada ayer", añadió el titular de la AMB.