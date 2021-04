Valverde regresa a una lista sin Hazard

El centrocampista uruguayo Fede Valverde es la única novedad en la convocatoria de Zinedine Zidane para el duelo del Real Madrid ante el Liverpool, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, para la que descarta a Eden Hazard y sigue sin poder contar con los lesionados Dani Carvajal y Sergio Ramos.

Después de completar un entrenamiento con el grupo, Valverde regresa a la convocatoria del Real Madrid dejando atrás un problema muscular sufrido ante el Celta de Vigo y que le impidió jugar contra el Eibar. De momento Zidane opta por un plan conservador con Hazard y hasta que no muestre el mejor tono físico, no reaparecerá en un partido de competición.



El técnico madridista tendrá de baja por lesión a Carvajal, que está a un paso de su regreso, y al capitán Sergio Ramos por su lesión de gemelo. Mantiene en la convocatoria al centrocampista canterano Sergio Arribas.

LEA MÁS: Nike demanda al rapero Lil Nas X por zapatillas "satánicas"



Los 21 convocados para el duelo europeo ante el Liverpool son:



Porteros: Courtois, Lunin, Diego Altube.



Defensas: Odriozola, Militao, Nacho, Varane, Mendy, Marcelo.



Centrocampistas: Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Modric, Isco, Lucas Vázquez, Arribas.



Delanteros: Marco Asensio, Vinicius, Rodrygo, Benzema y Mariano.

Zidane pide "tolerancia cero" ante el racismo

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, pidió "tolerancia cero" con cualquier expresión racista en el fútbol español, tras el incidente ocurrido en el partido entre el Cádiz y el Valencia, del que evitó opinar a falta de tener la confirmación del insulto a Mouctar Diakhaby.



"Lo que puedo decir es claro, con el tema de racismo es tolerancia cero, nada más. No sé lo que pasó ayer exactamente porque no estaba allí pero puedo decir lo que siento dentro, antes de todo es el respeto a la persona y eso es lo más importante", manifestó en rueda de prensa.

SIGA LEYENDO: La deuda externa de Nicaragua es de 12,040 millones de dólares, 95,2% del PIB



Para Zidane el capítulo que se vivió en la última jornada de la Liga española en Cádiz "son cosas graves" y pidió que no solo se castigue un insulto racista. "Si hablamos de racismo no se debe tener tolerancia, pero no simplemente por una palabra si no a todos los niveles, con todos los comportamientos. Creo que lo que nos hace mejores como personas es la mezcla".