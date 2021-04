Atlético de Madrid mantiene el liderato en La Liga Santander

Sevilla, 11 abr (EFE).- El Atlético de Madrid sumó un punto (1-1) en el estadio Benito Villamarín en un partido gris, en donde lo mejor para sus intereses fue el empate con el que mantiene el liderato en LaLiga Santander a falta de ocho jornadas, aunque el Betis le puso en problemas con sus ganas de asentarse en la zona europea, en la que ahora está como quinto clasificado.



El Atlético tuvo el problema de las bajas que traía acentuadas en el transcurso del partido con las lesiones del portugués Joao Félix y el defensa inglés Kieran Trippier, inconvenientes que notó mucho ante un rival que en la segunda parte expuso más.

Un tanto de Cristian Tello a los veinte minutos contrarrestó el que marcó el belga Yannick Carrasco en el comienzo del partido. El marcador ya no se movió más en un encuentro en el que pareció que ambos se conformaron con el empate.

Al igual que hace siete días en el Sánchez Pizjuán, el del Villamarín era otra prueba de fuego para los de Diego Simeone, pero ahora incluso con menos margen de error tras la victoria del Real Madrid el sábado ante el Barcelona, lo que desbancaba al Atlético provisionalmente de un liderato en el que estaba instalado desde hace meses.



Para ello, el técnico argentino contó con la baja de última hora del francés Thomas Lemar por unas molestias en la cara posterior del muslo, que se unió a las de uruguayo Luis Suárez, Marcos Llorente y el francés Geoffrey Kondogbia, los tres sancionados, mas el también francés Moussa Dembélé, que sigue con entrenamientos individualizados por la bajada de tensión leve que le provocó un desmayo hace dos semanas y media.



Sí pudo paliar en algo esas ausencia con el belga Yannick Carrasco, que ya cumplió un partido de sanción; el portugués Joao Félix, después de dos encuentros fuera -sanción y lesión-; y el montenegrino Stefan Savic, que no jugó ante el Sevilla por unos problemas gastrointestinales.

Ante ellos, el Betis también se jugaba lo suyo en la lucha por ocupar puestos europeos, y mas después de conocer con anterioridad la derrota del Villarreal como local ante Osasuna y que la Real Sociedad no había pasado del empate en el campo del Valencia.



El entrenador chileno Manuel Pellegrini también tuvo bajas significativas, la del delantero Borja Iglesias y el centrocampista mexicano Andrés Guardado, ambos lesionados, mas la del central Víctor Ruiz, sancionado.



Pellegrini revolucionó su alineación, a la que regresó el central Marc Bartra tras varios meses lesionado y en la que no utilizó de salida a ningún delantero específico y sí a jugadores de banda como Aitor Ruibal, Joaquín Sánchez y Cristian Tello.



No pudo empezar mejor el equipo visitante, pues en el primer acercamiento, y tras una gran jugada de combinación, Carrasco tuvo la frialdad dentro del área chica para batir con mucha solvencia al meta chileno Claudio Bravo.



El tanto llegó antes de cumplirse el minuto cinco y empezó un nuevo partido con la ventaja madrileña ante un rival que se encontró al Atlético intenso y al que le costó superar, hasta el punto de que antes de cumplirse el primer cuarto de hora Saúl Ñíguez tuvo una clarísima para poner el 0-2, pero a su cabezazo respondió muy bien el guardameta de los verdiblancos.



Perdonó el Atlético y el Betis, en su primera acción de peligro, se encontró con un buen pase de Alex Moreno a Tello, quien, como falso delantero, remató con habilidad desde el centro del área imposible para el esloveno Jan Oblak.

Ese nuevo empate le dio bríos a los locales para presionar adelantado y obligar a los visitantes a tocar mucho y a elaborar jugadas pero sin el factor sorpresa del arranque, con lo que el partido entró equilibrado y con alternativas a la recta final del primer período y al descanso, al que Joao Félix llegó lesionado debido a un golpe en el tobillo derecho en la última jugada.



El portugués salió en la segunda para probarse pero al momento se tiró al suelo para que fuera sustituido por el uruguayo Lucas Torreira, con lo que el Atlético aumentó sus problemas de falta de efectivos en un encuentro que se mantuvo igualado, con respeto entre ambos contendientes y a la espera de que alguno cometiera un fallo.



El primero en intentarlo fue el lateral brasileño Emerson Royal con un remate de cabeza al que respondió Oblak, pero el Betis vio algo de inestabilidad en el adversario y empezó a ser mas protagonista, incluso Pellegrini metió a Juanmi Jiménez para buscar mas pólvora.

Simeone también movió el banquillo, con la entrada Víctor Machín 'Vitolo' y el brasileño Renan Lodi, para recomponer el dibujo y recuperar sensaciones pero el Betis no le dejó e incluso Aitor Ruibal y después su sustituto, el mexicano Diego Lainez, gozaron de oportunidades para el 2-1.



Pese a todo, el argentino Ángel Correa también tuvo dos ya en la prolongación, pero estuvo atento Claudio Bravo para que el marcador no se moviera más.