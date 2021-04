Subastan con fines benéficos la botas con las que Messi logró el récord de goles

La sala Christie's sacará a subasta virtual las botas Adidas con las que Lionel Messi logró el récord de goles de un jugador en un mismo club, 644, en el FC Barcelona y la recaudación se destinará al proyecto Arte y Salud del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Según ha informado la casa de subastas en una nota, el futbolista argentino del club azulgrana ha donado las botas al Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) y juntos han decidido ofrecerlas en una subasta benéfica en favor del proyecto Arte y Salud del hospital barcelonés.



La subasta se celebrará en www.christies.com del 19 al 30 de abril de 2021.

En el comunicado, el delantero barcelonista ha comentado que "alcanzar el récord de marcar 644 goles con el mismo club me hizo muy feliz, pero me parece aún más importante poder ayudar a todos los niños enfermos que luchan para intentar curarse".



"Esperamos que esta subasta sirva para dar mayor visibilidad a esta extraordinaria iniciativa. Me gustaría agradecer a todos su apoyo a esta causa, tan importante para mí", ha añadido Messi.



La delegada de Christie's en España, María García Yelo, ha destacado "la satisfacción de Christie’s por haber sido elegidos por Lionel Messi y el MNAC para llevar a cabo esta subasta benéfica" y ha confiado en que "este par de botas de fútbol despertarán un enorme interés y atraerán a pujadores procedentes de todas las partes del mundo".



Las botas Adidas Nemeziz Messi 19.1, que el jugador utilizó en el partido que enfrentó al FC Barcelona con el Real Valladolid el pasado 22 de diciembre, están firmadas "Lionel Messi" y personalizadas con los nombres de su esposa "Antonela Roccuzzo" y de sus hijos "Thiago, Mateo y Ciro" y sus fechas de nacimiento.

La estimación que ha hecho la casa de subastas del precio del par de botas es de entre 57.500 y 80.500 euros.



El director del MNAC, Pepe Serra, ha resaltado que "durante más de tres años el Hospital Vall d’Hebron y el Museo han trabajado juntos en el estudio de los beneficios terapéuticos obtenidos a través del arte".



"Los fondos recaudados en esta subasta, gracias a la generosidad del señor Messi, permitirán a los investigadores y profesores de arte ampliar los objetivos de estas terapias ya de por sí exitosas y por eso queremos agradecer al señor Messi su generosidad y apoyo", ha concluido Serra.