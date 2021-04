Zidane confirma la vuelta de Ramos y las rotaciones

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que la derrota del Barcelona ante el Granada que le impidió dar el salto al liderato no cambiará su libro de ruta, y mantiene la idea de apostar por las rotaciones ante Osasuna, partido para el que confirmó ya está en condiciones de jugar Sergio Ramos.

"No nos va a cambiar nada las cosas que pasan alrededor, no las controlamos, solo lo nuestro y nos centramos en eso. El tema de minutos es igual, vamos a meter el mejor equipo para intentar ganar el partido. Son muchos partidos, hemos tenido muchos cambios este año, lesionados, dentro de una temporada pasan muchas cosas y lo importante es que jueguen los que estén preparados para competir", afirmó apuntando a las rotaciones.



"La Liga siempre es muy complicada y lo va a ser hasta el final, no me alegro de las derrotas de los rivales. Lo único que tenemos que mirar es a nosotros, intentar ganarla hasta el final. Tenemos que concentrarnos en lo que queda de temporada", añadió.

Zidane confirmó el regreso de Sergio Ramos ante Osasuna, sin desvelar si será titular o entrará en la segunda parte para ganar ritmo de competición de cara a la decisiva cita europea de Londres ante el Chelsea.



"Ya entrena con nosotros, es buena noticia, puede estar con nosotros. Se va a ver mañana. De todas formas Sergio está listo para estar", aseguró en rueda de prensa.



En el caso del francés Ferland Mendy necesita más tiempo de recuperación de su problema muscular y es duda para las semifinales de la Liga de Campeones. "Mañana no va a estar con nosotros, todavía no ha entrenado con el equipo, está en proceso de recuperación. Veremos cada día para el partido del miércoles".



Sin dar nombres de los jugadores indiscutibles de su equipo que recibirán descanso ante Osasuna, Zidane admitió que realizará retoques en su once y que apostará por los que mejor condición física le muestran.

"Mañana pueden jugar todos pero algunos no lo van a hacer. Puedo ser pesado en decir lo mismo, pero no puedes pensar en el partido del miércoles antes que en el de Osasuna. Hay que hacerlo bien, pensando únicamente en ese partido. Vamos a meter el mejor equipo para ganar los tres puntos", sentenció.