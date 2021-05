Deschamps: "Benzema tiene su lugar en selección, como los otros convocados"

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, restó importancia al regreso de Karim Benzema, al que llamó después de cinco años y medio de ausencia, y constató que el delantero del Real Madrid tiene "su lugar de la misma manera que el resto de los jugadores".

"Él viene a un grupo que conoce, que le conocen y él tiene su lugar, de la misma manera que el resto de jugadores", dijo en rueda de prensa Deschamps, la primera que convoca para la preparación de la Eurocopa del 11 de junio al 11 de julio.



El técnico, quien se reconcilió con Benzema después de que lo apartase por la supuesta implicación del jugador en un intento de chantaje a Mathieu Valbuena, refirió que la vuelta del atacante madridista, a pesar de la expectación que ha generado, es "un no evento".

LEA MÁS: Messi máximo artillero por quinto año consecutivo



"No haré nada en particular, tengo que gestionar el conjunto del grupo", incidió.



Benzema se incorporó este miércoles a la concentración de la selección en Clairefontaine (suroeste de París), cinco años y siete meses después de la última vez que fue convocado.



El delantero del Real Madrid llegó sonriente y mostrando el pulgar hacia arriba a las instalaciones a las 12.15 horas local (10.15 GMT), 45 minutos antes de la hora fijada por Deschamps.



El 9 del Real Madrid estuvo apartado de los "bleus" desde octubre de 2015, cuando estalló el polémico escándalo sobre su presunta implicación en un chantaje a Mathieu Valbuena por el que el jugador merengue tendrá que responder ante la Justicia en octubre.



Se espera que Benzema, de 33 años, vista de nuevo la zamarra de la selección en Niza el próximo 2 de junio, en un amistoso ante Gales.



"Entiendo que estéis deseosos por conocer los detalles (de la conversación con Benzema), pero no los tendréis por mi (...) Por Karim, no lo sé, él tiene la libertad" de hablar, indicó.



Francia está en el complicado grupo F de la Eurocopa, en el que se medirá a Alemania, Hungría y Portugal.

SIGA LEYENDO: El Barcelona se despide de la temporada con una charla de Koeman



Uno de los asuntos que más preocupan es el mercado de fichajes, que puede desconcentrar a ciertos jugadores que se rumorea que están en el mercado, entre ellos Kylian Mbappé.



"No estamos indemnes a una decisión que pueda sorprender al inicio de competición, aunque lo ideal es la tranquilidad durante el torneo, hay que vivir con ello", reconoció el seleccionador francés.