La Argentina de Messi, lista para recibir a una Chile que estará sin Vidal

10 a.m.

Las selecciones de Argentina y Chile se enfrentarán este jueves en el retorno de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 tras 198 días en un duelo que no solo enfrenta a dos candidatos para clasificarse sino a los equipos que dirimieron dos de las tres últimas Copas Américas.

El seleccionado chileno ganó la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016 al superar por penaltis a los argentinos.



Pero en las eliminatorias para la pasada Copa del Mundo, Argentina se clasificó tercera, le ganó dos veces (1-2 y 1-0) y Chile quedó sexta y fuera del Mundial de Rusia 2018.

LEA MÁS: Nike rompió con Neymar tras una denuncia de asalto sexual a una empleada



En estas eliminatorias, Brasil lidera con 12 puntos tras la disputa de cuatro jornadas, seguido por Argentina (10 unidades), Ecuador (9), Paraguay (6 y +1 de diferencia de gol) y Uruguay (6 y 0 de diferencia de gol).



Chile es sexta con cuatro unidades y 0 de diferencia de gol.



Colombia tiene cuatro puntos (-5 de diferencia de gol), Venezuela tres y Perú (-6) y Bolivia (-7) solo tienen un punto.



ARGENTINA ESTÁ LISTA



El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, tiene más certezas que dudas porque todos los habituales titulares están a disposición y vienen de realizar buenas temporadas en sus equipos.



El portero de River Plate Franco Armani, que suele ser titular, y Emiliano Martínez, del Aston Villa inglés y elegido el mejor portero de la Liga Premier, se dirimen un lugar en la portería.



Scaloni contó con la mayoría de los futbolistas desde la semana pasada y en los últimos días se sumaron el delantero Sergio Agüero y el defensa Juan Foyth.



El zaguero Nicolás Otamendi, una fija en la defensa, no podrá jugar por suspensión ante Chile y lo más probable es que en su lugar esté Germán Pezzella.



El delantero Lucas Alario y los centrocampistas Nicolás González y Exequiel Palacios arrastran algunos problemas físicos pero todavía no están descartados.



Marcos Acuña, Lisandro Martínez y Foyth luchan por meterse en el equipo titular en lugar de Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y Gonzalo Montiel, respectivamente.



CHILE PERDIÓ A VIDAL



Chile enfrentará este encuentro y el siguiente sin uno de sus jugadores más importantes, el centrocampista Arturo Vidal, emblema de las Copas América de 2015 y 2016, porque se contagió de coronavirus.



El portero Claudio Bravo y el defensa Gary Medel encabezan un equipo con varias caras nuevas que buscan afianzarse en la selección.



Bravo ha sido una pieza importante en el Betis que logró clasificarse para disputar la próxima campaña de la Europa League, pero el defensor no ha tenido la misma presencia ni continuidad en el Bologna.



La Roja tiene como entrenador al uruguayo Martín Lasarte, que reemplazó a Reinaldo Rueda, que dejó el equipo para asumir como seleccionador de Colombia.



Lasarte debutó el 26 de marzo en un amistoso ganado a Bolivia por 2-1.



PRÓXIMOS PARTIDOS



En la próxima jornada, Argentina visitará a Colombia y Chile recibirá a Bolivia.



Ambos partidos se jugarán el martes de la semana que viene.

SIGA LEYENDO: Messi llega a Argentina y ya concentra con la Albiceleste para las eliminatorias



- Alineaciones probables:



Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lucas Ocampos, Giovani Lo Celso, Lionel Messi y Lautaro Martínez.



Seleccionador: Lionel Scaloni.



Chile: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Erick Wiemberg, Charles Aranguiz, Tomás Alarcón, Erick Pulgar, César Pinares, Alexis Sánchez y Luis Jiménez.



Seleccionador: Martín Lasarte.



Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela, asistido por sus compatriotas Tulio Moreno y Lubin Torrealba.



Estadio: Único Madre de Ciudades, de la provincia de Santiago del Estero.



Hora: 21.00 local (00.00 GMT del viernes).