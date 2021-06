La junta ejecutiva de Tokio 2020 se reúne por última vez a 45 días de los JJOO

10:20 a.m.

La junta ejecutiva del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 inició este martes su última reunión, a 45 días de la apertura, para ultimar temas como la versión final de sus guías de participantes y sus necesidades médicas.

En los primeros minutos del encuentro, que estuvieron abiertos a los periodistas, la presidenta de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, destacó los puntos principales del día, entre ellos el contenido actualizado de las guías para participantes, especialmente la de los medios de comunicación.



Los textos preliminares ya apuntaban a un limitado margen de movimientos tanto para atletas y otros participantes de la familia olímpica como para la prensa, que no podrá usar el transporte público ni visitar ningún lugar no autorizado por la organización.

Hashimoto recordó que los periodistas utilizarán sistema de geolocalización GPS y verán limitados el número de destinos a los que podrán desplazarse, y en el caso de los que lleguen del extranjero, se les pedirá que no se queden en alojamientos privados o casas de amigos, sino en los hoteles designados por la organización.



Sobre esto, la presidenta de Tokio 2020 dijo que el número de hoteles con los que trabajarán se ha reducido a 150, desde los más de 350 inicialmente previsto.



La japonesa también indicó que se solicitará a los periodistas no sólo una prueba previa para entrar en el país, sino test frecuentes, "incluidos test diarios durante los tres primeros días tras su entrada", aunque no facilitó más detalles sobre dónde realizarlos.





Los participantes que incumplan las medidas establecidas perderán su acreditación.



Otro de los asuntos en el que Tokio 2020 sigue trabajando es el asegurarse el personal médico necesario durante el evento.



En este sentido, Hashimoto dijo que la organización ha logrado cubrir en torno al 80 % de sus necesidades diarias (que estima en unos 230 médicos y 310 enfermeras) y que esperan seguir avanzando a este respecto para construir un sistema interno "que no interfiera con el sistema médico involucrado en lidiar con la covid-19".

Aunque esta fue la última reunión de la junta ejecutiva, Tokio 2020 seguirá atando los cabos sueltos, entre ellos si habrá o no público en los estadios durante el evento deportivo, una decisión que los organizadores tienen previsto anunciar a finales de junio.



"Pese a la extensión del estado de emergencia y a que la situación sigue siendo grave en el país, el número de nuevos casos de covid-19 en Tokio ha empezado a reducirse poco a poco y esperamos que la situación esté bajo control lo antes posible", dijo Hashimoto.