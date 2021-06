Tokio 2020 estima unos 7 positivos diarios en covid-19 en el evento

9:40 a.m.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 estiman que habrá unos siete positivos en covid-19 diarios entre las personas involucradas en el evento, según publicó este sábado la cadena pública japonesa NHK.

La estimación fue presentada en una reunión con expertos en el marco de los trabajos de elaboración de medidas anticovid, celebrada en la víspera, y fue elaborada por el comité organizador y las autoridades de Tokio basándose en el número de personas que dieron positivo durante un evento de prueba realizado en mayo.



El cálculo asume un escenario con la participación de unas 77.000 personas, entre atletas y otro tipo de personal, aunque no contempla la administración de vacunas entre ellos, por lo que las cifras reales podrían resultar menores.

En el peor de los escenarios, los organizadores prevén que haya un atleta y otros diez participantes de otra índole hospitalizados al día, y unas 57 personas a las que se les pediría hacer cuarentena.



Los organizadores usarán las estimaciones para tratar de asegurar el personal médico suficiente para cubrir las necesidades durante el evento sin impactar en los sistemas sanitarios locales.



Tokio 2020 estima que necesitará unos 230 médicos y 310 enfermeras al día, de los que ya ha cubierto el 90 % y 80 % de los puestos, respectivamente, según las cifras más recientes.



El Comité Olímpico Internacional (COI) prevé que más del 80 % de los residentes de la Villa Olímpica lleguen a Japón vacunados y el país ya ha empezado a inmunizar a sus atletas, entrenadores y otro personal involucrado en loe Juegos, mientras delibera si inocular a sus aproximadamente 70.000 voluntarios y a periodistas locales.



Los cálculos no tienen en cuenta a los potenciales espectadores.

Tokio 2020 ya ha anunciado que no habrá aficionados llegados de fuera del país, pero sigue debatiendo sobre la presencia de público patrio y la cantidad, en caso de haberlo. El comité tiene previsto realizar un anuncio al respecto antes de finales de junio.



Según las últimas estimaciones de la organización, se han vendido en torno al 42 % de las entradas inicialmente disponibles, cuya cifra total no ha proporcionado.