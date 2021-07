Petkovic: "Aún no estoy satisfecho, queremos pasar a semifinales"

El seleccionador suizo, Vladímir Petkovic, aseguró hoy que aún no se siente “satisfecho” con la clasificación para los cuartos de final de la Eurocopa y, aunque admitió que España es el favorito, quiere pasar a semifinales.

“Aún no estoy feliz y satisfecho. Para mí lo importante es el próximo rival. España es el favorito, pero queremos pasar”, dijo Petkovic durante una rueda de prensa telemática en el estadio Petrovski.



Petkovic, cuyo equipo alcanzó los octavos de final en el pasado Mundial, igual que España, aseguró que sus jugadores deben recuperar el “hambre” y “olvidar” la histórica victoria a los penaltis ante Francia.

LEA MÁS: Los herederos del 54



“Ahora se trata sólo de pasar a la próxima ronda. Quiero que mis jugadores se adelanten a lo que pueda ocurrir en el campo, estén bien posicionados y corran más que el rival. Estoy convencido de que durante los 90 minutos demostraremos hambre y calidad”, señaló.



El técnico admitió que la baja de Granit Xhaka por tarjetas es importante, pero recordó que Suiza “trabaja como un equipo” y el resto de jugadores “tendrán que dar el 110 %”



“Podemos echar mucho de menos a Xhaka. Pero no sólo se trata de sustituir a Xhaka, sino de ganar el partido. Él no estará, pero tenemos grandes jugadores en nuestras filas. Estoy convencido de que tenemos otros líderes. No cambiaremos mucho. Tengo un plan”, apuntó.



En cuanto a España, admitió que es el favorito, no sólo del partido del viernes, sino también uno de los candidatos a ganar el torneo.



“Tengo un gran respeto por el rival de mañana. España ha demostrado que puede jugar un gran fútbol. Han marcado diez goles en los últimos dos partidos. Han corrido más que el rival”, señaló.

SIGA LEYENDO: España recupera credenciales en plena locura



Admitió que esta mañana estudiaron el juego de España por vídeo y que, después de tres días de recuperación, su equipo debe demostrar hoy que está preparado para el partido de cuartos.



Tras la rueda de prensa el equipo helvético saltó al terreno de juego a entrenar en el estadio Petrovski.