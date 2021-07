El COI permitirá manifestaciones solidarias de los atletas en el terreno de juego

El COI permitirá que los atletas olímpicos de Tokio realicen expresiones de tipo político, solidario o social en el terreno de juego antes del inicio de la competición o durante su presentación, bien como deportista individual o del equipo, antes de la prueba en la que van a tomar parte.

La Comisión Ejecutiva del organismo aprobó este viernes, tras las recomendaciones de su Comisión de Atletas, las directrices de la norma 50.2 para los Juegos de Tokio, que suavizan la postura mantenida hasta la fecha por el COI respecto a la prohibición de este tipo de manifestaciones en los terrenos de juego y las competiciones.



"La nueva versión de las Directrices del COI proporciona más claridad y orientación a los atletas que compiten en Tokio este verano sobre la amplia gama de oportunidades que tienen para expresar sus opiniones, incluso en el terreno de juego antes del inicio de la competición", señaló el organismo en un comunicado.

Durante los Juegos los atletas podrán expresar sus puntos de vista en el terreno de juego antes del inicio de la competición o durante la presentación del atleta individual o del equipo, siempre que la expresión o el gesto sea coherente con los principios fundamentales del Olimpismo.



La expresiones no podrán estar dirigidas, directa o indirectamente, contra personas, países, organizaciones y/o su dignidad y no podrán hacerse durante la interpretación del himno nacional o la presentación de otros atletas o equipos, al poder interferir en la concentración o la preparación de estos.



Tampoco estarán permitidas manifestaciones que interrumpan la presentación de otros atletas o equipos o el propio protocolo con acciones por ejemplo como desplegar una bandera o una pancarta, ni aquellas prohibidas por el comité olímpico nacional correspondiente y la federación internacional.



Las zonas mixtas; las conferencias de prensa, las entrevistas y los medios de comunicación -tradicionales y digitales-, junto a los canales de redes sociales, son los otros espacios en los que el COI autoriza a los atletas hacer públicos sus mensajes.



"Al expresar sus opiniones, se espera que los atletas respeten las leyes aplicables, los valores olímpicos y a sus compañeros. Debe reconocerse que cualquier comportamiento y/o expresión que constituya una señal de discriminación, odio, hostilidad o potencial violencia por cualquier motivo es contrario a los Principios Fundamentales del Olimpismo", señaló el COI.



Las Directrices también describen el procedimiento disciplinario que se aplicaría si no se respetan las condiciones citadas. El COI gestionará con total transparencia la evaluación de los casos y la determinación de las posibles consecuencias disciplinarias.



La presidenta de la Comisión de Atletas del COI, Kirsty Coventry, destacó que estas nuevas directrices "son el resultado de la amplia consulta con la comunidad mundial de atletas".



"Aunque ofrecen nuevas oportunidades para que los atletas se expresen antes de la competición, preservan las competiciones en el terreno de juego, las ceremonias, las ceremonias de victoria y la Villa Olímpica. Este era el deseo de una gran mayoría de atletas en nuestra consulta global", señaló.



La norma 50.2 de la Carta Olímpica establece la protección de la neutralidad del deporte en los Juegos Olímpicos y la neutralidad de los propios Juegos. Según su redacción, "no se permite ningún tipo de manifestación ni de propaganda política, religiosa o racial en los emplazamientos, sedes u otras zonas olímpicas".



El pasado 21 de abril la Comisión Ejecutiva del COI mantuvo la prohibición de realizar en los terrenos de juego este tipo de manifestaciones autorizadas en mensajes visibles en la villa olímpica o la ropa de los deportistas, siguiendo también recomendaciones de la Comisión de Atletas después de una consulta en la que participaron más de 3.500 deportistas de 185 comités nacionales.

Entonces se defendió "preservar el podio, el terreno de juego y las ceremonias oficiales de cualquier tipo de protesta y manifestación".



Numerosos deportistas habían pedido con anterioridad que se levantases esas restricciones, tras las protestas contra el racismo u otras formas de discriminación que secundaron en otras competiciones, coincidiendo con movimientos como el de 'Black Lives Matter's, respaldado por varias selecciones en la actual Eurocopa de fútbol, en igual que los mensajes a favor de la diversidad en forma de arcoíris.