Dominicanos Reyes, Sanó y Castro encienden la pólvora con dos jonrones cada uno

La explosividad de los bates latinoamericanos sigue encendiendo fuegos pirotécnicos, luego de que los dominicanos Franmil Reyes, Miguel Sanó y Rodolfo Castro pegaron dos jonrones cada uno y fueron los protagonistas latinoamericanos en la jornada del béisbol profesional de las Grandes Ligas.

Reyes pegó dos jonrones, el primero en el segundo episodio que mandó la pelota fuera del Progressive Field y estuvo cerca de golpear a un ciclista que pedaleaba en una calle aledaña al parque, y los Indios de Cleveland vencieron 7-2 a los Cardenales de San Luis, en partido de interligas.



El primer jonrón de Reyes rebotó en el puente peatonal en el jardín izquierdo y aterrizó en el área de la plaza entre el estadio y Rocket Mortgage Fieldhouse. La pelota viajó aproximadamente 136 metros.



El cuadrangular llamó la atención de sus compañeros, quienes se maravillaron por la distancia del toletazo explosivo mientras miraban desde el banquillo.

Reyes dijo que no había pegado un jonrón fuera del campo y que no sabía que la pelota hubiese estado cerca de golpear a un ciclista.



Pero Reyes no había terminado su ataque, por lo que en el tercer episodio consiguió su cuadrangular número 19 de la temporada, otro bambinazo de 128 metros sobre el jardín central



El segunda base venezolano César Hernández (18) también se voló la barda en el tercer episodio, con un corredor por delante.



Mientras que el bateador designado dominicano José Ramírez (22), mandó la pelota al otro lado de la barda, sin compañeros en los senderos.



El bateador designado Eric Haase y el antesalista boricua Jeimer Candelario remolcaron tres carreras cada uno con los Tigres de Detroit, que vencieron 17-14 a los Mellizos de Minneapolis, para quienes Sanó pegó dos jonrones.



Sanó (17) pegó par de vuelacercas contra los Mellizos, iniciando el castigo en el cuarto episodio, sin corredores en los senderos, contra su compatriota, el abridor Wily Peralta.



En la octava entrada castigó con el poder de su bate al relevo puertorriqueño Joe Jiménez, botando la pelota al otro lado de la barda con un corredor en circulación.



El segunda base dominicano Jorge Polanco (15) también se voló la barda en el noveno episodio, llevando a un corredor en el camino.



El abridor Adrian Houser trabajó cinco episodios y dirigió desde la lomita a los Cerveceros de Milwaukee, que vencieron 7-3 a los Piratas de Pittsburgh, a pesar que Castro (5) pegó par de cuadrangulares.



Castro inició el castigo contra los Cerveceros en el séptimo episodio sin compañeros en el camino al encontrar los disparos que le mandaba desde lo alto de la lomita el relevo Eric Lauer, sin corredores por delante.



En el noveno episodio volvió a desaparecer la pelota del campo con toletazo contra el cerrador Josh Hader llevando a un corredor por delante, con un out en la entrada.



El receptor venezolano Salvador Pérez pegó batazo de cuatro esquinas y los Reales de Kansas City derrotaron 3-2 a los Medias Blancas de Chicago.



Pérez (24) mandó la pelota a la calle en la novena entrada, sin compañeros en los senderos, y empató 2-2 la pizarra, obligando al juego de entradas extras.



El toletazo de Pérez fue contra el relevo Liam Hendriks, cuando había un out en el episodio.



El receptor dominicano Pedro Severino pego cuadrangular en el ataque de los Orioles de Baltimore, que derrotaron 8-7 a los Marlins de Miami en juego de serie interligas.



Severino (6) botó la pelota del campo en el segundo episodio, en castigo a los lanzamientos que le mandaba el abridor Jordan Holloway, con dos compañeros en base, sin outs en la entrada.



Por los Marlins el bateador designado venezolano Jesús Aguilar (18) botó la pelota del campo en la segunda entrada al superar los lanzamientos del abridor puertorriqueño Jorge López, con un hombre en el camino.

El primera base cubano Yuli Gurriel conectó sencillo, doble y jonrón para impulsar tres carreras y liderar a los Astros de Houston a una victoria por 11-4 sobre los Marineros de Seattle 11-4 el miércoles.



Fue la decimotercera vez en esta temporada que Gurriel ha tenido al menos tres hits.



Gurriel (11) pegó batazo de cuatro esquinas en el quinto episodio sin corredores por delante, contra el abridor japonés Yusei Kikuchi, sin outs en el episodio.



El parador en corto puertorriqueño Carlos Correa conectó tres imparables.