Luis Suárez, al once contra el Villarreal

Majadahonda (Madrid), 25 ago (EFE).- Luis Suárez, el goleador del Atlético de Madrid, ya está listo para irrumpir en el once titular en el partido del próximo domingo contra el Villarreal en el Wanda Metropolitano, según las primeras pruebas de este miércoles de Diego Simeone, al lado de Ángel Correa, con el regreso de Mario Hermoso y sin Rodrigo de Paul.



Además del atacante uruguayo y Correa, el técnico trazó su primer posible once para ese duelo con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Stefan Savic, José María Giménez, Mario Hermoso y Yannick Carrasco, en la defensa; y Koke Resurrección, Geoffrey Kondogbia y Thomas Lemar, en el centro del campo, aunque luego manejó variantes: Trippier por Llorente, Llorente por Kondogbia y Saúl por Carrasco.

Quien no se movió del once fue Luis Suárez. Después de incorporarse a la pretemporada el pasado día 2 de agosto, sin jugar ningún encuentro de preparación veraniego y en la suplencia para la última media hora de juego tanto en la primera cita en Balaídos contra el Celta (1-2) como el pasado domingo ante el Elche en el Metropolitano (1-0), el '9' recuperará su sitio como referencia.



"Necesitamos todo lo que tiene Luis, porque es muy importante para la definición de nuestro equipo ofensivo, porque es una pieza importantísima. Ante el Elche ya tuvo más ritmo que el partido anterior e irá progresando en consecuencia de los entrenamientos y de los minutos", expuso Simeone el pasado domingo a la prensa.



El pasado curso fue el mejor goleador del equipo y el factor diferencial más visible para el título que conquistó el conjunto rojiblanco, que contará ya con él de nuevo para la titularidad este domingo en la delantera, a falta aún de cuatro días para el encuentro y del desarrollo de los entrenamientos para el choque.

EL ATAQUE CAMPEÓN DE VALLADOLID

No se moverá de la titularidad en el ataque Ángel Correa, el único goleador del Atlético en esta Liga. Los tres tantos del equipo son suyos; los dos con los que el conjunto rojiblanco se impuso en la primera jornada en Balaídos al Celta (1-2) y el único y decisivo con el que doblegó al Elche el pasado domingo en un duelo discreto.



Un ataque Luis Suárez-Correa, como en Valladolid el pasado 22 de junio, cuando se proclamó campeón de LaLiga Santander, para el exigente compromiso que supone el Villarreal. La pasada campaña, dentro de su incontestable primera vuelta, el equipo amarillo fue el único que logró restarle algún punto en casa -dos- al Atlético, con un empate a cero en la quinta cita del campeonato liguero.

A falta aún de al menos tres sesiones más antes del partido, con las alternativas que maneja aún en algunas posiciones Simeone -Marcos Llorente o Kieran Trippier en la banda derecha, Llorente o Kondogbia en el centro del campo y Carrasco o Saúl Ñíguez en el carril zurdo-, hay nueve nombres que parecen fijos en el once.

DE PAUL SALDRÍA DEL ONCE

Aparte de Luis Suárez y Correa en el ataque, Koke Resurrección y Thomas Lemar son indiscutibles hoy por hoy en el medio campo, bien junto a Kondogbia o bien junto a Marcos Llorente, otro indudable en las alineaciones del técnico ya sea por el carril derecho, como ha empezado este curso mientras Trippier completaba su puesta a punto, o como interior, su puesto habitual dentro de su polivalencia.



Igualmente, la portería es de Jan Oblak; el centro de la defensa será para Savic, Giménez y Hermoso, de vuelta al once tras cumplir el encuentro de sanción por su expulsión ante el Celta en Balaídos, y el carril izquierdo circula entre Yannick Carrasco, la primera opción, o Saúl Ñíguez, a la espera de qué sucede con su futuro, a falta de seis días ya nada más para el cierre del mercado estival.



No habrá sitio en el once ante el Villarreal, al menos según la primera prueba, para Rodrigo de Paul, protagonista en el pase largo que originó el 1-0 de Ángel Correa el pasado domingo ante el Elche y con buenos minutos en ese encuentro, aunque aún en el proceso de adaptación a la táctica, los mecanismos y el juego del equipo.

Aún no están disponibles Joao Félix, que sigue con su recuperación de la operación en el tobillo derecho a la que fue sometido el pasado 2 de julio, ni Héctor Herrera, por unas molestias en el pubis de las que ya ultima su puesta a punto, mientras que Felipe Monteiro ya se entrena como uno más desde la pasada semana. EFE