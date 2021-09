Guatemala recibe en un amistoso a Nicaragua con el mexicano Loredo al mando

La selección nacional de fútbol de Guatemala, bajo la dirección técnica del mexicano Rafael Loredo, recibirá este miércoles en un partido amistoso a su similar de Nicaragua, dirigida por el argentino Juan Vita.



Ambas selecciones quedaron fuera de la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2021 por la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf) y aprovecharán la ocasión para foguearse con miras al futuro.

Los dos equipos centroamericanos se vuelen a enfrentar en otro amistoso, tras el último disputado el 24 de febrero de 2021, que concluyó con una victoria de 1-0 a favor de Guatemala, que entonces era dirigida por el técnico local, Amarini Villatoro, ahora en el banco del Pérez Zeledón de Costa Rica.



El partido está previsto para las 13:00 hora local (19:00 GMT) de este miércoles en el estadio Pensativo, de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, unos 50 kilómetros al oeste de la capital del país.



Será el cuarto juego para el mexicano Loredo en el banco de la selección de Guatemala. El mexicano fue nombrado de forma interina en lugar de Amarini en junio y dirigió en julio pasado en la Copa Oro, disputada en Estados Unidos (campeón).



En dicho torneo el once guatemalteco perdió 2-0 contra la selección de El Salvador, 3-0 frente a su similar de México y empató 1-1 con Trinidad y Tobago, por lo que quedó eliminada en la primera ronda del certamen, al que fue invitado en lugar de Curazao, que no pudo participar por varios contagios de la covid-19 en su plantel.



Para el amistoso de este miércoles, Loredo convocó por primera vez a nuevos jugadores, sobre todo jóvenes, con el fin de buscar nuevos aires para la selección, que se preparada desde hace más de una semana para el partido.



El técnico mexicano ha comentado a medios locales que espera hacer una representación "muy digna" y "muy buena" ante Nicaragua y que llamó a jugadores juveniles porque "han mostrado un buen nivel".



Además, Loredo solo convocó a un legionario para este duelo, Jesús "Chucho" López, quien milita en las filas del América de México.



Las selecciones de Guatemala y Nicaragua, junto a la de Belice, son las más débiles de Centroamérica y pese a participar en múltiples eliminatorias, son las únicas que no han podido cumplir el sueño de clasificarse a un Mundial absoluto de fútbol.

Posibles alineaciones:



- Guatemala: Braulio Linares; Manuel López, Oscar Castellanos, Stheven Robles, José Morales; Rudy Barrientos, Jorge Aparicio, Jesús López, Franzúa Rivas; Carlos Mejía y Oscar Santis.



Seleccionador: Rafael Loredo (México)



- Nicaragua: Denis Espinoza; Christian Reyes, Marvin Fletes, Henry Niño, Josué Quijano; Oscar López, Richard Rodríguez, Kevin Serapio, Nahúm Peralta; Juan Barrera y Jaime Moreno.



Seleccionador: Juan Vita (Argentina).



Estadio: Pensativo (Antigua Guatemala).