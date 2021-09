Conmebol dice que Copa del Mundo cada dos años rebajaría su calidad

11:40 a.m.

Asunción, 10 sep (EFE).-La Conmebol manifestó este viernes que una celebración de la Copa del Mundo cada dos años, tal y como propone la FIFA, "podría desnaturalizar la más importante competición de fútbol en el planeta", " rebajando su calidad y minando su carácter exclusivo y sus actuales estándares de exigencia".



Añadió que "una Copa del Mundo cada dos años supondría una sobrecarga prácticamente imposible de gestionar en el calendario internacional de competiciones".

"En las condiciones hoy vigentes ya resulta complejo armonizar los tiempos, cronogramas, la logística, la preparación adecuada de los equipos y los compromisos", dice el comunicado.



Asimismo, el organismo sudamericano alertó de que el cambio "podría poner en riesgo incluso la calidad de los demás torneos, tanto de clubes como de selecciones".



"La idea de la Copa del Mundo es reunir a los futbolistas más talentosos, los técnicos más destacados y los árbitros más capacitados para determinar en una competencia leal y justa cuál es la mejor selección del planeta. Esto no se puede lograr sin una preparación apropiada, sin que los equipos desarrollen sus cualidades y los técnicos diseñen y apliquen estrategias", agregó el ente.



Para acotar que Conmebol "defiende la búsqueda de la excelencia en el campo de juego y apuesta por certámenes cada vez más competitivos y de la mayor calidad" y que "no existe una justificación deportiva para acortar el periodo entre Copas del Mundo".



No obstante, la Conmebol subraya que "para la aprobación de un cambio de esta naturaleza es indispensable un proceso amplio y participativo de consultas con todos los actores involucrados".



"Debe ser el fruto de un debate franco, en el que sean consideradas todas las opiniones y criterios. La Conmebol está y siempre estará abierta al diálogo que busque lo mejor para el fútbol", dice la nota.

En ese sentido, la Conmebol recordó que en algún momento apoyó el proyecto, pero que los "análisis técnicos mostraron que es altamente inviable".



"Por ello, en las condiciones actuales, ratifica su respaldo al modelo de Copa del Mundo vigente, con sus plazos y mecanismos de clasificación, por considerarlo coherente con el espíritu que animó a quienes concibieron y fundaron esta competición", concluye el comunicado.