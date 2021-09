Vuelta a casa

11:59 a.m.

Madrid/Vigo, 11 sep (EFE).- El Real Madrid va dando pasos para su vuelta a la normalidad y este domingo da uno de gigante con su retorno al Santiago Bernabéu y el regreso de sus aficionados 560 días después al recibir a un Celta de Vigo (21:00 horas CEST, -2 GMT) que intentará amargar la fiesta y disipar sus dudas tras un mal arranque.



En plenas obras de remodelación del estadio, que el club espera que estén terminadas para finales de 2022, volverá a acoger un partido de fútbol con 20.000 espectadores en las gradas y que será muy emotivo.

Para empezar, habrá un sentido homenaje a todos los fallecidos durante la pandemia, con especial recuerdo a Lorenzo Sanz, presidente el Real Madrid desde 1995 a 2000, periodo en el que se consiguieron 7 títulos: 2 Copas de Europa, la Séptima, tras 32 años de sequía continental, y la Octava, 1 Copa Intercontinental, 1 Liga, 1 Supercopa de España, 1 Liga de baloncesto y 1 Recopa de Europa de baloncesto.



Y en este tiempo sin fútbol en el Santiago Bernabéu, muchas cosas han cambiado. La más sonada, la marcha de Sergio Ramos del Real Madrid casi 16 años después de su llegada. Los aficionados que se den cita en el estadio se extrañaran al no escuchar por megafonía el anuncio del número 4 seguido de “nuestro capitán, Sergio Ramos”.



Al decir su dorsal por la megafonía, sin embargo, servirá para dar la bienvenida a uno de los fichajes para esta temporada, el austriaco David Alaba. Además, el partido podría ser el debut de la última incorporación, el francés Eduardo Camavinga.



Recibimiento especial también para el entrenador italiano Carlo Ancelotti. Fue el técnico que logró la ansiada décima Liga de Campeones y ahora afronta su segunda etapa en el club. Otro futbolista que vuelve tras ser foco de las críticas en pasadas campañas es el galés Gareth Bale, quien, si sigue la tónica de las tres primeras jornadas, será titular.



Las dudas del preparador de Reggiolo para el once residen sobre todo en los futbolistas sudamericanos, que volvieron este viernes de sus selecciones tras ampliarse las fechas FIFA para partidos de la Conmebol, y llegan justos al encuentro. Los brasileños Casemiro, Éder Militao y Vinicius Junior y el uruguayo Fede Valverde podrían no partir de inicio pensando en el estreno en ‘Champions League’ del miércoles contra el Inter de Milán (21:00 CEST).



Circunstancia que hace que Antonio Blanco, canterano del Real Madrid, juegue, tras destacar con la selección española sub-21, su primer partido en el Santiago Bernabéu.

En la misma situación se encuentra Eduardo ‘Chacho’ Coudet, quien realizará rotaciones en su once pero mantendrá al peruano Renato Tapia, pese a que solo entrenará el sábado, pero consciente de su importancia en el centro del campo.



El colombiano Jeison Murillo, fichado en el último día del mercado, entrará en el centro de la defensa para acompañar al mexicano Néstor Araujo, otro de los que apenas ha tenido descanso. La otra novedad estará en el centro del campo, donde el extremo argentino Franco Cervi, fichaje estrella del Celta, gozará de su primera titularidad.



El Celta buscará amargar la fiesta del madridismo, con un triunfo que le permita disipar las dudas que dejó en el arranque del curso, sin pegada en ataque y con el internacional español Iago Aspas falto de la chispa que acostumbra



Necesitará el equipo gallego la mejor versión de su estrella para asaltar el Santiago Bernabéu, donde no gana desde el 2006 en LaLiga y se mostró como un equipo atenazado en sus últimas visitas, salvo en el curso 2019-20 cuando logró arrancar un punto (2-2).