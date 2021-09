Guardiola niega que el Manchester City haya fracasado en la Liga de Campeones

Londres, 14 sep (EFE).- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, negó que el Manchester City haya fracasado en la Liga de Campeones y aseguró que llegar hasta la final el año pasado fue un "logro increíble".

Los 'Sky Blues' comenzarán este miércoles su andadura en la Champions contra el RB Leipzig, después de alcanzar la final el año pasado, en la que cayeron contra el Chelsea.

PUEDE LEER: Minsa confirma incremento de contagios con 675 en los últimos siete días

"La gente puede que diga que el Manchester City fracasó, pero fue un logro increíble lo de la temporada pasada, jugando muy bien en la mayoría de los partidos y cayendo contra un gran equipo", apuntó Guardiola en rueda de prensa.

"Cada año empiezo esta competición con ilusión. Estoy muy contento de estar aquí. El equipo dio un paso adelante la temporada pasada y mejoramos mucho. Jugamos trece partidos y ganamos once".

El técnico de Sampedor, que llegó al Manchester City en 2016, también habló sobre la percepción que liga su éxito en Inglaterra a conquistar la 'orejona'.

"Lo acepto. Cada año es lo mismo. Si gano la Champions League, estaré contento por el club. Si no consigo hacerlo, pues es que no he podido hacerlo. Entonces podréis juzgar el éxito de mi etapa aquí".