Xavi: "Tenemos un problema más psicológico que futbolístico"

Sant Joan Despí (Barcelona), 11 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que su equipo está pasando por un bache, tras la derrota ante el Betis y la eliminación de la Liga de Campeones, pero consideró que sus jugadores tienen un problema "más psicológico que futbolístico".



En la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo (16:15 horas/15:15 GMT) ante el Osasuna, el preparador del equipo azulgrana se mostró "muy preocupado" por la situación de su equipo pero al mismo tiempo "muy ocupado" para revertirla.

El Barcelona no solo está lejos de las posiciones europeas en la Liga, sino que el pasado miércoles quedó apeado de los octavos de final de la Liga de Campeones por primera vez en 18 años tras perder contra el Bayern de Múnich (3-0).



"Tengo la sensación de que es un tema más psicológico que futbolístico. Los jugadores se lo tienen que creer. Les estamos animando a que se atrevan. En el Barça se tiene que mirar hacia al excelente, pero no apuntar bajo. Esto es el Barça", aseveró Xavi.



Insistió, en este sentido, en "recuperar al equipo anímicamente" y, pese a los últimos resultados, dijo ser "optimista" para "devolver al Barça donde se merece".



Una de las fórmulas que busca la entidad para mejorar la plantilla son los fichajes con vistas a la próxima ventana del mercado de invierno.



Así, explicó Xavi, que tras la derrota contra el Bayern se reunió con la dirección deportiva del club para estudiar las opciones de incorporar a jugadores.



"Hay un mercado y el Barça tiene que estar atento. Estamos hablando y hay muy buena comunicación con la dirección deportiva. Fue una reunión muy productiva. Tenemos un problema económico, pero hay que buscar soluciones para mejorar la plantilla y ser más competitivos", afirmó Xavi, quien apuntó que el club está limitado al límite salarial.



No obstante, el entrenador de Terrassa señaló que está centrado en los tres últimos partidos -Osasuna, Elche y Sevilla- antes de cerrar el año, por lo que su objetivo es "sacar el máximo de rendimiento" a los jugadores actuales que, según precisó, "de momento todos son intransferibles".



Este domingo su equipo tendrá la primera prueba de fuego en El Sadar, un partido que Xavi calificó de "complicadísimo" porque el Osasuna "defiende muy bien".

"Tenemos que ser protagonistas con el juego y atacar. Defienden muy bien dentro del área y es un equipo complicadísimo que encaja pocos goles. Lo hemos entrenado y estamos preparados", recordó.



El Barcelona no podrá contar con los lesionados Jordi Alba, que el técnico espera que esté disponible la próxima semana contra el Elche, y Memphis Depay, de quien dijo que su lesión es lógica ya que "ha jugado todos los minutos de la temporada y el calendario es muy exigente".