Mundial bienal aumentaría PIB más de 180.000 millones$ y 2 millones empleos

10:35 a.m.

La Copa Mundial de la FIFA bienal añadiría aproximadamente 4.400 millones de dólares a los ingresos en un ciclo de cuatro años

Madrid, 20 dic (EFE).- La celebración del Mundial cada dos años supondría un aumento del PIB de más de 180.000 millones de dólares en un ciclo de 16 años y contribuiría a crear casi 2 millones de puestos de trabajo permanentes adicionales, según un informe independiente presentado este lunes por la FIFA.



Junto a este documento elaborado por OpenEconomics, la FIFA, según pudo saber EFE, también remitió hoy a las federaciones en la cumbre mundial que celebra sobre el futuro del fútbol otro estudio de la consultora Nielsen, que indica que la competición bienal añadiría 4.400 millones$ aproximadamente a los ingresos en un ciclo de cuatro años.

Tras evaluar las implicaciones financieras de los cambios planteados por la FIFA, a petición de la misma para hacer una evaluación comercial independiente, este destaca igualmente el aumento de 7.000 a 11.400 millones$ de lo ingresado por entradas, derechos de prensa y patrocino al incrementar el número de selecciones participantes a 48.



=== INFORME OpenEconomic

.1. Impacto socioeconómico

El análisis macroeconómico estima que la Copa Mundial de la FIFA cada dos años produciría un aumento del PIB de más de 180.000 millones de dólares en un ciclo de 16 años y contribuiría a crear casi 2 millones de puestos de trabajo permanentes adicionales.

.2. Impacto específico en las ligas

- Aunque las competiciones de fútbol locales y mundiales pueden percibirse como productos competitivos, la evolución histórica de los ingresos de los clubes más relevantes y de los torneos finales de las selecciones nacionales no muestra ninguna rivalidad aparente entre ambos.



- Los ingresos generados por las 5 principales ligas europeas y la Liga de Campeones de la UEFA han aumentado constantemente año tras año, independientemente de que los principales torneos finales de selecciones nacionales -Mundiales, Eurocopas y otras- se solapen.

Por ello la programación de competiciones relevantes para las selecciones nacionales no parece perjudicar los ingresos generados por las competiciones más importantes de selecciones nacionales y clubes internacionales



- En consecuencia, las trayectorias históricas no muestran una correlación negativa entre los ingresos generados por los torneos finales de las selecciones nacionales y las ligas de clubes.



Los datos empíricos recogidos durante la última década demuestran que, en conjunto, el porcentaje de crecimiento de los ingresos de las 5 principales ligas europeas fue mayor en las temporadas en las que se programó un torneo final de selecciones nacionales importante con respecto a otras en las que no se celebraron dichos torneos (42% frente al 26%).



Para el profesor Pasquale Lucio Scandizzo, de OpenEconomics, su estudio "en relación con la propuesta anunciada por la FIFA para una reforma del calendario de partidos internacionales promete beneficios macroeconómicos netos significativos y positivos, distribuidos en el tiempo y en el espacio.".



= INFORME NIELSEN



- La Copa Mundial de la FIFA bienal añadiría aproximadamente 4.400 millones de dólares a los ingresos en un ciclo de cuatro años



- Aumento de 7.000 millones de dólares (torneo de 48 equipos) a 11.400 millones de dólares en concepto de ingresos por entradas, derechos de prensa e ingresos por patrocinio.



El estudio de Nielsen "incluyó proyecciones de ingresos para una Copa Mundial de la FIFA bienal, así como proyecciones para las confederaciones y asociaciones en el nuevo calendario internacional de partidos".



"Todas las proyecciones se basaron en tres fuentes principales de ingresos: ingresos por entradas, derechos de los medios de comunicación y patrocinio", indicó Spencer Nolan, director general de Nielsen Sports.



= CONCLUSIONES FIFA: CADA FEDERACIÓN PODRÍA RECIBIR 16 MILLONES$ EN UN CICLO DE 4 AÑOS



- Los resultados de la nueva corriente de ingresos se distribuirán en el nuevo Fondo de Solidaridad de las asociaciones miembro.



- El fondo de 3.500 millones$ en el primer ciclo de cuatro años se dedicará a proyectos de desarrollo del fútbol.



- En promedio, cada asociación miembro podría recibir unos 16 millones$ en un ciclo de cuatro años, además de la inversión actual del Programa Forward de la FIFA (que pasaría de los actual de 6 millones a 9 millones$). Modelo de distribución por definir.



- El aumento de la distribución mundial de los fondos de la FIFA contribuiría significativamente a reducir la brecha entre los ingresos de los países más y menos desarrollados, dado que la FIFA es el único organismo rector que distribuye sus ingresos en todo el mundo.



- En el caso improbable de que alguna asociación miembro pudiera experimentar una pérdida financiera como consecuencia de los cambios en el calendario internacional mundial (CIM), lo que Neilsen considera poco probable, el fondo de solidaridad proporcionaría recursos más que suficientes para compensar cualquier posible pérdida.