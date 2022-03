Apoderado de Román Gonzalez interrumpe entrevista para insultar a periodista de La Prensa

Carlos Blandón lucía alterado durante las declaraciones que brindó al periodistas luego de interrumpir una entrevista en la que aprovechó para insultar al editor de deportes del diario La Prensa.

Carlos Blandón, apoderado del boxeador nicaragüense Román "chocolatito" Gonzalez, interrumpió una entrevista que el editor del área de Deportes del Diario La Prensa, German García, realizaba a Marcos Caballero. Blandón, para insultó al periodista, a quien señaló de "detractor y estúpido", de igual manera se conoció que Blandón previamente había agredido a otro periodista.

“Los mentirosos de Nicaragua, pobrecitos no saben ni verga, no sabes nada de boxeo, sos un detractor, siempre buscas el lado negativo y me das lástima igual que Osma y por eso no tienen acceso y ni lo van a tener” dijo el apoderado de Román González al periodista de La Prensa.

Cuando García cuestionó a Blandón sobre sus declaraciones en los que los tildaba de detractores éste manifestó que siempre buscan el lado negativo de Román González sabiendo que es el mejor boxeador.

“ ¿Y Por qué somos detractores dice usted? porque siempre buscas la noticia negativa de Román, cuando sabes que soñas porque es el mejor boxeador y soñas con él… después te pusiste hablar estupideces, estupideces, estupideces, y como sos el editor más estupideces” fueron las palabras de Carlos Blandón al editor deportivo del Diario La Prensa la noche de este sábado 5 de marzo tras finalizar la pelea de Román González en la que salió vencedor por decisión unánime.

El Tetra Campeón nicaragüense se impuso al peleador mexicano, Julio César “Rey” Martínez. Con la victoria de este sábado González, cuenta con récord de 51 victorias, 41 por la vía rápida, y tres derrotas, se impuso en las tarjetas por 118-110, 117-111 y 116-112 a Martínez, 18 triunfos, 14 por nocaut, 2 derrotas. La pelea se realizó en San Diego, California.