Modric: "Neymar es un peligro grande para nosotros"

Madrid, 8 mar (EFE).- Cuando todas las miradas se dirigen a Kylian Mbappé, letal en el Parque de los Príncipes dando el triunfo al PSG ante el Real Madrid, el croata Luka Modric apuntó a otro jugador rival, el brasileño Neymar, como "un peligro" que puede decidir la eliminatoria en cualquier acción de la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

"Neymar es un gran jugador, le tengo mucho cariño, me gusta mucho este tipo de jugador", confesó en rueda de prensa el centrocampista del Real Madrid. "Es un peligro grande para nosotros. Vuelve de una lesión muy larga pero con una jugada te puede hacer mucho daño porque es top mundial. Hay que tener preocupación con él", advirtió.

Aunque por encima de todo, para Modric el Real Madrid debe centrarse en lo que tiene que hacer para ganar el partido y repetir lo bueno mostrado ante la Real Sociedad en la remontada de la última jornada de LaLiga Santander.

"Nosotros tenemos que estar enfocados en lo que vamos a hacer, estoy seguro de que vamos a hacerlo bien. La afición va a tener un rol muy importante. Significa mucho jugar en el Bernabéu un gran partido. Hemos jugado muchos de este tipo y la ayuda del público va a ser clave. La vamos a necesitar, que nos empujen en los momentos complicados para dar más", afirmó.

"Lo más importante es salir con personalidad, con la buena energía que mostramos ante la Real Sociedad, con agresividad. Haciendo esto tenemos muchas posibilidades de pasar la eliminatoria", apuntó como claves del encuentro.

El Real Madrid sufre dos bajas importantes por sanción, sin el francés Ferland Mendy ni el brasileño Casemiro. La baja del centrocampista obliga a innovar a Carlo Ancelotti y a dar más al resto de medios, según Modric.

"La ausencia de Casemiro es una pena para nosotros por lo que significa en nuestro juego pero tenemos otros jugadores que seguro lo pueden hacer bien como Fede, Edu (Camavinga), a ver si llega Toni (Kroos). Espero que esté. Tenemos que dar más en fase defensiva para cubrir este aspecto del juego que nos da Case", apuntó.

Y dejó claro que si Kroos juega es porque estará en las mejores condiciones. "Estos partidos los queremos jugar todos, para jugarlos hay que estar al cien por cien. Es el jugador y el míster los que saben mejor si está al cien por cien o no. Si Toni juega mañana es que lo está. Ningún jugador va a querer jugar si no está. No hay excusa de estar tocado, si sales al campo sales a dar lo máximo", declaró.

Asegurando que juntos lo darán "todo para hacer un gran partido e intentar pasar a la siguiente fase", para Modric no hay un equipo que pierda más que otro en caso de eliminación. "La presión es grande en ambas partes. Ellos quieren pasar, tienen tantas ganas de ganar la Champions y hacen todo para intentar lo que todavía no han conseguido, que dice mucho de lo difícil que es. Nosotros hemos ganado cuatro en cinco años, tres seguidas, y parecía normal, muy fácil, pero es todo lo contrario. Los dos nos jugamos mucho y ninguno tiene más presión que el otro", afirmó.