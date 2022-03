El Barça, a gustarse en Europa, en su mejor momento de la temporada

Barcelona/Ankara, 9 mar (EFE).- El Barcelona recibe este miércoles (21:00h) al Galatasaray, en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, en su mejor momento de la temporada, tras encadenar cuatro victorias por primera vez en este curso y haber reenganchado a la afición con el fútbol alegre y ofensivo que Xavi prometió a su llegada y que por fin ha empezado a exhibir en las últimas semanas.

En LaLiga el equipo, que ya es tercero, se ha afianzado en las posiciones de Liga de Campeones, y ahora quiere dar un nuevo golpe sobre la mesa en la segunda competición continental, donde ya es uno de los grandes favoritos al título.

Tal como ya hizo en la ida de la eliminatoria ante el Nápoles, Xavi hará rotaciones para recibir el conjunto turco, que nunca ha ganado en el Camp Nou (tres derrotas y un empate).

En defensa, Dest ocupará la plaza de Dani Alves, que no está inscrito en esta competición, en el lateral derecho, y Eric García la de Piqué, que podría tener descanso, en el eje de la zaga.

El preparador catalán también podría dejar en el banquillo a Sergio Busquets, por lo que Frenkie de Jong haría de pivote defensivo y Nico podría ser la gran novedad en el centro del campo. Y en la delantera, Ferran Torres, Adama y Memphis, suplentes en Elche, podrían recuperar la titularidad.

Gavi es baja por sanción y Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto y Baldé siguen ocupando la enfermería de un equipo que ha marcado catorce goles en su últimos cuatro compromisos (1-4 contra el Valencia, 2-4 ante el Nápoles, 4-0 frente al Athletic Club y 1-2 contra el Elche).

Por su parte, sin jugadores lesionados ni sancionados, y con el joven portero Iñaki Peña -hasta enero pasado en las filas del Barça- al mando de la portería, arriba el Galatasaray a la capital catalana.

Así, al menos, lo prevé la prensa turca, que ve más probable que el técnico español del Galatasaray, Domènec Torrent, mantenga también en este partido al alicantino, que defiende la red desde que se lesionó el ya legendario guardameta del equipo, el uruguayo Fernando Muslera, en diciembre pasado.

Muslera, quizás la figura más querida de todos los hinchas turcos, ha entrado en la convocatoria pero probablemente se quede en el banquillo. Es lo que ocurrió el sábado pasado, en el partido contra el Konyaspor en la Superliga turca, en el que Muslera volvió a una convocatoria tras tres meses de ausencia, pero sin llegar a pisar el césped, y en el que el Galatasaray fue derrotado por 2-0.

En cambio, los tres nuevos fichajes del Galatasaray -el portero Iñaki Peña, el centrocampista Erick Pulgar y el delantero Bafetimbi Gomis- se espera que estén en el once inicial que el equipo presentará en el Camp Nou.

A ese escenario regresará mañana Torrent, que conoce bien al Barcelona al haber formado parte del equipo técnico de Pep Guardiola entre 2008 y 2012.

El conjunto estambulí, uno de los clubes de mayor tradición en el fútbol turco, ha marcado en febrero y marzo la peor racha de su historia, al ganar solo dos de los últimos diez partidos, lo que le ha colocado en la duodécima posición de una Liga que está acostumbrado a encabezar.

Tras su última derrota, Torrent declaró: "Yo no he construido este equipo, esta plantilla. Me han dado esta plantilla. Acepté el reto. Estoy muy contento de estar aquí, pero es lo que tenemos", en una velada crítica a su antecesor, el mítico pero también polémico entrenador turco Fatih Terim.

A pesar de su paupérrimo rendimiento en la Superliga turca, en la Liga Europa le fue mejor al Galatasaray, que terminó la fase de grupos como primero, sin ninguna derrota, lo que le clasificó directamente para octavos de final.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Eric García, Araujo, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Nico, Pedri; Adama, Memphis y Ferran Torres.

Galatasaray: Iñaki Peña; Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Pulgar, Kutlu, Cicaldau, Kilinç; Aktürkoglu y Gomis.

Árbitro: Benoit Bastien (FRA).

Estadio: Camp Nou.

Horario: 21:00 horas (20 GMT).